Encuentro Nacional sobre Carranza reunirá a historiadores y autoridades en Saltillo

La Asociación Nacional Venustiano Carranza anunció la realización del Primer Encuentro Nacional “Venustiano Carranza, legado y reflexión” del 25 al 27 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

El presidente de la Asociación, Enrique Neaves Muñiz, informó que se espera la asistencia de entre doce y quince representantes de diversos estados, invitados a participar en el evento.

Se prevé la participación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para encabezar la inauguración, cuyo objetivo es promover los valores constitucionalistas impulsados por el expresidente Venustiano Carranza.

El encuentro será coordinado por el doctor Miranda, responsable de convocar a especialistas nacionales, y contará con conferencias magistrales sobre la trascendencia histórica del carrancismo en México.

Entre los invitados se buscará la presencia del presidente del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, quien presentará su libro sobre Venustiano Carranza.

Venustiano Carranza Peniche, bisnieto del ex presidente Venustiano Carranza, participará activamente con más actividades en Monclova y un evento final en Cuatro Ciénegas.

La relevancia de esta jornada radica en reafirmar el estudio y la vigencia de los principios constitucionalistas que Venustiano Carranza defendió durante la etapa histórica de la Revolución.

En 2022, la Asociación organizó la VII Jornada Constitucionalista en Saltillo, Cuatro Ciénegas y Monclova, con conferencias, presentaciones de libros y recorridos por sitios emblemáticos del carrancismo.

En aquel evento, se presentó el libro “La muerte de Venustiano Carranza” de la autora Lucrecia Solano, y participaron autoridades estatales, académicos y miembros de la sociedad civil.

Antecedentes históricos del carrancismo en Coahuila

La ANVC también ha rendido homenaje en Xicotepec de Juárez, Puebla, y Tlaxcalantongo, donde se recuerda la muerte del líder revolucionario y primer jefe del Ejército Constitucionalista.

Estos actos conmemorativos han servido para fortalecer la identidad histórica, promover el turismo cultural y mantener viva la memoria de Venustiano Carranza en diferentes regiones del país.

En la nueva edición de septiembre, el foro de Saltillo abrirá con discursos oficiales, seguidos de conferencias, mesas redondas y presentaciones de publicaciones de alto valor historiográfico.

Posteriormente, Monclova será sede de actividades que incluyen charlas, exposiciones fotográficas y recorridos guiados por lugares clave en la vida política de Venustiano Carranza.

Finalmente, el evento culminará con un acto especial dentro de un trayecto de cuatrocientas millas, diseñado para resaltar la trascendencia de su legado constitucionalista.

El presidente, Enrique Neaves Muñiz, destacó que se busca consolidar un espacio de diálogo y reflexión sobre la influencia de Carranza en la construcción del México moderno.

Las conferencias estarán a cargo de investigadores, escritores y funcionarios, quienes abordarán temas como la política exterior carrancista, su papel en la Revolución y sus reformas constitucionales.

Además, se prevé un homenaje a las mujeres que participaron en el movimiento carrancista, reconociendo su contribución al avance social y político de la nación.

El programa incluye actividades culturales complementarias, como presentaciones artísticas y proyecciones documentales, para atraer a público general y no únicamente a especialistas en historia.

Con este nuevo encuentro, la Asociación Nacional Venustiano Carranza reafirma su compromiso de preservar la memoria histórica y difundir los valores constitucionalistas en las futuras generaciones.