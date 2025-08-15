Coahuila SALTILLO CONGRESO DE COAHUILA Piedras Negras Monclova Coahuila

SALTILLO

Encuentro Nacional sobre Carranza reunirá a historiadores y autoridades en Saltillo

Esperan la asistencia de entre doce y quince representantes de diversos estados a este 1° Encuentro

Encuentro Nacional sobre Carranza reunirá a historiadores y autoridades en Saltillo

Encuentro Nacional sobre Carranza reunirá a historiadores y autoridades en Saltillo

SERGIO RODRÍGUEZ

La Asociación Nacional Venustiano Carranza anunció la realización del Primer Encuentro Nacional “Venustiano Carranza, legado y reflexión” del 25 al 27 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

El presidente de la Asociación, Enrique Neaves Muñiz, informó que se espera la asistencia de entre doce y quince representantes de diversos estados, invitados a participar en el evento.

Se prevé la participación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para encabezar la inauguración, cuyo objetivo es promover los valores constitucionalistas impulsados por el expresidente Venustiano Carranza.

El encuentro será coordinado por el doctor Miranda, responsable de convocar a especialistas nacionales, y contará con conferencias magistrales sobre la trascendencia histórica del carrancismo en México.

Entre los invitados se buscará la presencia del presidente del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, quien presentará su libro sobre Venustiano Carranza.


Venustiano Carranza Peniche, bisnieto del ex presidente Venustiano Carranza, participará activamente con más actividades en Monclova y un evento final en Cuatro Ciénegas.


La relevancia de esta jornada radica en reafirmar el estudio y la vigencia de los principios constitucionalistas que Venustiano Carranza defendió durante la etapa histórica de la Revolución.


En 2022, la Asociación organizó la VII Jornada Constitucionalista en Saltillo, Cuatro Ciénegas y Monclova, con conferencias, presentaciones de libros y recorridos por sitios emblemáticos del carrancismo.


En aquel evento, se presentó el libro “La muerte de Venustiano Carranza” de la autora Lucrecia Solano, y participaron autoridades estatales, académicos y miembros de la sociedad civil.


Antecedentes históricos del carrancismo en Coahuila


La ANVC también ha rendido homenaje en Xicotepec de Juárez, Puebla, y Tlaxcalantongo, donde se recuerda la muerte del líder revolucionario y primer jefe del Ejército Constitucionalista.


Estos actos conmemorativos han servido para fortalecer la identidad histórica, promover el turismo cultural y mantener viva la memoria de Venustiano Carranza en diferentes regiones del país.


En la nueva edición de septiembre, el foro de Saltillo abrirá con discursos oficiales, seguidos de conferencias, mesas redondas y presentaciones de publicaciones de alto valor historiográfico.


Posteriormente, Monclova será sede de actividades que incluyen charlas, exposiciones fotográficas y recorridos guiados por lugares clave en la vida política de Venustiano Carranza.


Finalmente, el evento culminará con un acto especial dentro de un trayecto de cuatrocientas millas, diseñado para resaltar la trascendencia de su legado constitucionalista.


El presidente, Enrique Neaves Muñiz, destacó que se busca consolidar un espacio de diálogo y reflexión sobre la influencia de Carranza en la construcción del México moderno.


Las conferencias estarán a cargo de investigadores, escritores y funcionarios, quienes abordarán temas como la política exterior carrancista, su papel en la Revolución y sus reformas constitucionales.


Además, se prevé un homenaje a las mujeres que participaron en el movimiento carrancista, reconociendo su contribución al avance social y político de la nación.


El programa incluye actividades culturales complementarias, como presentaciones artísticas y proyecciones documentales, para atraer a público general y no únicamente a especialistas en historia.


Con este nuevo encuentro, la Asociación Nacional Venustiano Carranza reafirma su compromiso de preservar la memoria histórica y difundir los valores constitucionalistas en las futuras generaciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Encuentro Nacional Venustiano Carranza Saltillo Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Encuentro Nacional sobre Carranza reunirá a historiadores y autoridades en Saltillo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406732

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx