Encuentra a su hermano sin vida en Saltillo

EL SIGLO DE TORREÓN

Tras buscar a su hermano para almorzar, lo encontró al interior de su habitación sin vida, hasta el momento por causas desconocidas, este domingo en Saltillo.

Los hechos se registraron en el hogar ubicado en la calle Trinidad en la colonia Lomas del Refugio, donde un peculiar aroma anunciaba que el almuerzo estaba listo.

Por tal motivo, Rosa fue a buscar a su hermano Alberto de 28 años de edad, hasta su habitación, donde una vez que llamó a la puerta, no recibió respuesta.

Por lo anterior, decidió ir a la parte trasera de la habitación, desde donde pudo observar que su hermano se encontraba sin vida, por lo que de inmediato le fue avisar a sus familiares.

Con ayuda de sus hermanos logró descolgarlo, y con la esperanza de salvar su vida, pidieron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.


Mientras que paramédicos de Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales; oficiales de la Policía Municipal procedieron a acordonar la zona.


Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado fueron los encargados de llevar a cabo las diligencias de campo y recolección de indicios.


El cuerpo se trasladó al Semefo para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.


LÍNEA DE AYUDA


Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.


El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.


Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 911 2000, 800 822 3737 o al 55 52 59 81 21 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.


               
               


               

               
               

               
               
               
