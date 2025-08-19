Encabeza omisión de cuidados delitos contra menores de edad: PRONNIF

Los casos de omisión de cuidados hacia niñas, niños y adolescentes en Coahuila continúan siendo uno de los principales motivos de intervención de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), que registró 2 mil 451 casos en el primer semestre de 2025, una cifra que se acerca rápidamente a los 3 mil 876 reportes contabilizados en todo 2024.

Así lo dio a conocer María Teresa Araiza Llaguno, titular de la PRONNIF, quien hizo un llamado a no minimizar este tipo de agresión:

“La omisión de cuidados puede parecer un descuido, pero puede derivar en consecuencias graves, incluso fatales. Es un problema más común de lo que se cree y debemos atenderlo con seriedad”, subrayó.

La funcionaria destacó que el incremento en los reportes no necesariamente refleja un aumento en la incidencia, sino una mayor confianza por parte de la sociedad en las instituciones de protección a la infancia.

“Hace algunos años, muchos casos no llegaban a nuestras oficinas. Hoy vemos que las familias sí acuden, que los hospitales reportan y que hay mayor trabajo conjunto con las fiscalías y ministerios públicos. Eso es un avance”, señaló Araiza.

Uno de los factores clave para identificar casos de violencia y descuido ha sido la colaboración con el sector salud. Actualmente, los hospitales informan a la PRONNIF ante cualquier signo sospechoso de maltrato infantil.

Gracias a esta alianza, dijo, se está valorando la creación de una Clínica del Maltrato Infantil, un espacio especializado para detectar, evaluar y dar seguimiento a los casos de violencia infantil desde una perspectiva médica, legal y psicológica.

“La idea nació de los propios médicos, quienes propusieron establecer una ruta de actuación clara y especializada. La clínica permitiría responder de manera más integral y oportuna”, explicó la procuradora.

Araiza Llaguno también resaltó la incorporación de los 38 municipios del estado al sistema de reportes de la PRONNIF, lo que ha permitido una cobertura más amplia y eficiente.

“Antes, la mayoría de los casos se canalizaban desde oficinas centrales. Hoy cada municipio tiene voz y responsabilidad. El compromiso de alcaldes y alcaldesas ha sido clave para fortalecer las rutas de atención”, dijo.

Como parte del fortalecimiento institucional, se están reforzando los peritajes psicológicos y la capacitación del personal especializado, con el objetivo de ofrecer a la Fiscalía bases más sólidas para proceder en los casos judiciales.

“Hemos tenido muy buena retroalimentación del Ministerio Público sobre la calidad de los informes psicológicos que elaboran nuestros equipos en todo el estado. Seguimos perfeccionando estos procesos”, agregó Araiza.

La funcionaria recordó que, especialmente en casos de violencia sexual, los menores requieren procesos sensibles y adaptados a sus tiempos: