Coahuila Monclova Saltillo Coahuila Intoxicaciones GOBIERNO DE COAHUILA

Saltillo

Encabeza omisión de cuidados delitos contra menores de edad: PRONNIF

Encabeza omisión de cuidados delitos contra menores de edad: PRONNIF

Encabeza omisión de cuidados delitos contra menores de edad: PRONNIF

HILDA SEVILLA

Los casos de omisión de cuidados hacia niñas, niños y adolescentes en Coahuila continúan siendo uno de los principales motivos de intervención de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), que registró 2 mil 451 casos en el primer semestre de 2025, una cifra que se acerca rápidamente a los 3 mil 876 reportes contabilizados en todo 2024.

Así lo dio a conocer María Teresa Araiza Llaguno, titular de la PRONNIF, quien hizo un llamado a no minimizar este tipo de agresión:

 “La omisión de cuidados puede parecer un descuido, pero puede derivar en consecuencias graves, incluso fatales. Es un problema más común de lo que se cree y debemos atenderlo con seriedad”, subrayó.

La funcionaria destacó que el incremento en los reportes no necesariamente refleja un aumento en la incidencia, sino una mayor confianza por parte de la sociedad en las instituciones de protección a la infancia.



“Hace algunos años, muchos casos no llegaban a nuestras oficinas. Hoy vemos que las familias sí acuden, que los hospitales reportan y que hay mayor trabajo conjunto con las fiscalías y ministerios públicos. Eso es un avance”, señaló Araiza.




Uno de los factores clave para identificar casos de violencia y descuido ha sido la colaboración con el sector salud. Actualmente, los hospitales informan a la PRONNIF ante cualquier signo sospechoso de maltrato infantil.


Gracias a esta alianza, dijo, se está valorando la creación de una Clínica del Maltrato Infantil, un espacio especializado para detectar, evaluar y dar seguimiento a los casos de violencia infantil desde una perspectiva médica, legal y psicológica.




“La idea nació de los propios médicos, quienes propusieron establecer una ruta de actuación clara y especializada. La clínica permitiría responder de manera más integral y oportuna”, explicó la procuradora.




Araiza Llaguno también resaltó la incorporación de los 38 municipios del estado al sistema de reportes de la PRONNIF, lo que ha permitido una cobertura más amplia y eficiente.




“Antes, la mayoría de los casos se canalizaban desde oficinas centrales. Hoy cada municipio tiene voz y responsabilidad. El compromiso de alcaldes y alcaldesas ha sido clave para fortalecer las rutas de atención”, dijo.




Como parte del fortalecimiento institucional, se están reforzando los peritajes psicológicos y la capacitación del personal especializado, con el objetivo de ofrecer a la Fiscalía bases más sólidas para proceder en los casos judiciales.




“Hemos tenido muy buena retroalimentación del Ministerio Público sobre la calidad de los informes psicológicos que elaboran nuestros equipos en todo el estado. Seguimos perfeccionando estos procesos”, agregó Araiza.




La funcionaria recordó que, especialmente en casos de violencia sexual, los menores requieren procesos sensibles y adaptados a sus tiempos:




“No todos pueden verbalizar lo que vivieron de inmediato. A veces la primera señal es un dibujo, una conducta o una imagen. Necesitamos paciencia y empatía para poder actuar de manera adecuada”, concluyó.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: PRONNIF Saltillo María Teresa Araiza Llaguno

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Encabeza omisión de cuidados delitos contra menores de edad: PRONNIF


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407677

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx