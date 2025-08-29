Avala Cabildo de Torreón concesión del servicio de limpieza durante los próximos 25 años

El Cabildo aprobó por unanimidad la concesión del servicio de limpieza durante la sesión ordinaria de este viernes, lo que da luz verde a que se emitan las bases de la licitación pública nacional, para el contrato que tendrá una vigencia de 25 años.

Con ello, se avaló el dictamen de las comisiones conjuntas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Servicios Públicos, referente al proyecto de residuos sólidos urbanos del municipio, que determinó la viabilidad técnica, financiera y jurídica del otorgamiento de la concesión del servicio público de limpieza.

El contrato deberá incluir los servicios de recolección de residuos sólidos y disposición final en el relleno sanitario; barrido, construcción de una estación de transferencia, así como planta de separación y valoración de residuos, además de la creación de un nuevo relleno sanitario, compromisos que habrá de adquirir la empresa que resulte ganadora del proceso.

Tras el aval del pleno del Cabildo, la convocatoria y sus bases correspondientes deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en un medio de comunicación local.

Antes de la votación, el regidor panista Sergio Lara dijo que el actual relleno está por vencer en su periodo de utilidad, por lo que la licitación es importante, considerando también que éste no es propiedad del municipio de Torreón.

Citó además que en el servicio de recolección “se han detectado situaciones que no son las mejores y es necesario actualizarse”.

Cabe señalar que la concesión, que tiene a su cargo la empresa Promotora Ambiental de La Laguna (PASA) desde 1994 con la renovación del contrato, vencerá en marzo del próximo año.

Sesión de Cabildo (FERNANDO COMPEÁN)