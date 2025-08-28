Nacional Senado Alejandro Moreno Seguridad Gerardo Noroña Salud

'Alito' Moreno presentará denuncia ante FGR por casa de Fernández Noroña en Tepoztlán

El dirigente del PRI aseguró que 'tiene amenazas todos los días' y por eso tiene camioneta blindada y guardias

Este jueves, el dirigente nacional del PRI, “Alito” Moreno reapareció nuevamente ante medios durante la declaración plenaria, acompañado de los legisladores en las dos Cámaras para presentar sus iniciativas. 

Declaró defender la democracia y a los mexicanos, luego de que hoy fuera calificado de “porro” por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera. 

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, declaró como prioridad la publicación de la reforma al aumento a salarios a personal militar y salud. Moreira urgió a la integración e instalación urgente de la comisión bicameral de Seguridad Nacional.

Comparecencia de todas y todos los secretarios de gobierno federal, en especial de Economía, Relaciones Exteriores, Pemex y CFE, para realizar la glosa del primer informe de Sheinbaum en los dos plenos.

    

  • Parlamento abierto para la legislación de extorsión
    • 

  • Instalación de la comisión bicameral de evaluación y seguimiento de las tareas de seguridad pública de la Guardia Nacional
    • 

  • Comparecencia de la presidenta del Inegi por los cambios a los indicadores de pobreza.
    • 



Manuel Añorve reiteró que los secretarios de gobierno deben comparecer ante las Cámaras legislativas. 


“Alito” Moreno aseguró que “defenderá a México” y declaró que participará en una movilización de campesinos.


Agresión a Fernández Noroña


Al abordar la agresión contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que este se “topó con pared” y justificó su actuar recordando los dichos del morenista, pese a ser un legislador. 


“Entonces este provocador, este reventador, este mentiroso, cobarde, porque es un cobarde, es el que está dinamitando la posibilidad de acuerdos y diálogos para que el gobierno y la oposición construyan y le vaya bien a México”. 


El dirigente del PRI aseguró que “tiene amenazas todos los días”, dijo que el PRI “siempre” ha mostrado diálogo. 


Acusó a Fernández Noroña de “corrupto” y le demandó explicar su casa de 12 millones de pesos, ubicada presuntamente en terrenos comunales ilegales “eso es enriquecimiento ilícito y hay confesiones inconfesables, temas personales, denuncias, vínculos, que lo aclare y por ello prepara y presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República a él y al “vil delincuente” que llevó para atacarnos; en este caso el trabajador del Senado que fue agredido.


Aseguró que 600 partidos políticos en el mundo ya están enterados de las acciones de ayer en el Congreso. 



