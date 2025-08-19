En vivo: Declaración de validez de la elección de Ayuntamientos de Durango

Este martes se lleva a cabo la Sesión Especial de Declaración de validez de la elección de Ayuntamientos de Durango por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

En esta sesión se prevé la declaración de validez de los municipios metropolitanos de La Laguna, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo; de los otro ocho que conforman la región Tlahualilo de Zaragoza, Mapimí, San Pedro del Gallo, San Luis Cordero, Rodeo, Nazas, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe y los otros 29 restantes que integran el estado, entre ellos la capital, Durango.

Se declaró que la participación ciudadana alcanzó el 48 %, destacando la confianza en la institucionalidad.

Información en desarrollo.

