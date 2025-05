Claudia Sheinbaum visita Torreón para inaugurar el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arriba a la ciudad de Torreón, para inaugurar el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE, construido en el ejido El Águila y cuya inversión fue de más de 3 mil millones de pesos.

Pasadas las 7 de la tarde, la presidenta se presentó ante cientos de ciudadanos que la esperaban a las afueras del hospital, acompañada del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Torreón, Román Cepeda, así como miembros de su gabinete.

El evento dio inicio con un discurso de bienvenida por parte de Manolo Jiménez, en el que destacó la importancia del hospital y el trabajo coordinado con todas las autoridades por el bien de Coahuila.

Esta clínica de tercer nivel de atención, tendrá una capacidad instalada de 250 camas censables y 235 camas no censables, además de que contará con más de 30 especialidades, informó Margarita Martínez Moreno, directora del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad.

"La salud es un derecho humano y una condición indispensable para el bienestar individual y colectivo", destacó David Kershenobich, secretario de Salud, al comentar el impacto de este hospital para los habitantes de Coahuila y regiones cercanas.

Mientras que Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, comparó el viejo Hospital General del ISSSTE que tenía apenas 91 camas censables. Y añadió que el Nuevo Hospital contará con tomógrafo, mastógrafo, sala para quimioterapias y hemodiálisis, atendido por 1, 743 trabajadores de la salud.

Antes de dar su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró a los manifestantes que atendería las solicitudes relacionadas con casos como la desaparición de Pablo Jared y, el Cecati 85 y Cetis 83 una vez que terminara el evento.

En su discurso destacó el rescate de la salud pública que inició en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la gente que decida ir a un hospital privado, lo haga porque lo desea y no porque haya un sistema de salud que no funcione.

También anunció que gracias a la reforma al Poder Judicial, los fideicomisos para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que suman 16 mil millones de pesos irán directo al ISSSTE.

Posteriormente, las autoridades realizaron el corte del listón para dar por inaugurado el Hospital Regional de Alta Especialidad, y entonar el himno nacional.

Sheinbaum llega procedente del municipio vecino de Sabinas, Coahuila, donde esta mañana se reunió con los familiares de los mineros víctimas del accidente de Pasta de Conchos.

