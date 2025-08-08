¡EN UN CAOS TOTAL!

- Con una goleada en contra de 4-0 en Los Ángeles, California frente al Galaxy, Santos Laguna se despidió anoche de una desastrosa edición 2025 de la Leagues Cup, firmando tres derrotas consecutivas.

Además de caer ante el conjunto angelino de la MLS, que con el triunfo por ese margen de goles, pudo acceder a los cuartos de final de la competencia, los albiverdes tropezaron en Denver 2-1 ante el Colorado Rapids y con el mismo marcador en Seattle, frente al Sounders.

Los laguneros entrenarán hoy en la urbe californiana, para después emprender el viaje de regreso a la Comarca, para la reanudación del Apertura 2025 en la Liga MX, cuando el domingo reciban en el Corona a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

LAS ACCIONES

Todavía no transcurría el minuto de juego, cuando el Galaxy inauguró el marcador. Gabriel Pec por derecha, habilitó a Mauricio Cuevas, quien llegó a línea de fondo, para que el ghanés Joseph Paintsil se anticipe a toda la zaga verdiblanca y anote.

Luego de la anotación inicial de los locales, vino una doble atajada de Acevedo, primero en un disparo a quemarropa de Paintsil y luego en el contrarremate del brasileño Matheus Nascimento, para salir bien librado el arquero santista.

La leve reacción de los albiverdes, fue a través del "Choco" Lozano en jugada individual, cuando el hondureño recibió un servicio largo y de espaldas al arco, logró proteger el balón, para jalar del gatillo, pero el esférico pasó por encima del arco defendido por el serbio Micovic.

Llegó después el vendaval galáctico. Primero, el alemán Reus la empalmó ingresando al área, pero la de gajos se fue a la tribuna. Al 16', vino un remate de cabeza del zaguero colombiano Garcés, que se fue por fuera. Cuatro minutos después, el africano Paintsil recibió un gran servicio por parte del amazónico Pec, que lo dejó mano a mano con Acevedo, pero la mandó por un lado del poste.

En el 22', Ramiro Sordo habilitó a Prieto, quien disparó, pero el japonés Yoshida se atravesó, para mandarla a tiro de esquina. Al 31', Pec la tomó de aire de zurda, pero se fue por un costado.

El segundo gol de los californianos llegó al 38'. Cuevas recibió una vez más en solitario por sector derecho, para mandar centro raso y venenoso al área albiverde, para la llegada de Nascimento que solamente empujó al fondo de las redes.

Ya amonestado, el "Choco" Lozano en la recta final del primer tiempo, tuvo una dura entrada sobre el nipón Yoshida, por lo que recibió la segunda tarjeta amarilla, para irse expulsado al cumplirse el 45'.

Después del tiempo de reposición, Paintsil realizó un disparo sin mucho ángulo, que Acevedo rechazó pero dejándolo a la deriva, para que el capitán Yoshida la mande guardar. Con el silbatazo del fin del primer tiempo, jugadores y cuerpo técnico de los Guerreros, reclamaron airadamente al silbante Escobedo por los minutos de más, saliendo expulsado Sordo.

UN DESASTROSO CIERRE

Con dos hombres menos, Santos Laguna encaró el complemento. El Míster Francisco Rodríguez, realizó modificaciones, haciendo ingresar a Aldo López, Edson Gutiérrez y Emmanuel Echeverría, buscando evitar una goleada histórica.

También jugaron como relevos Diego Medina y José Javier Abella, pero no pudieron impedir la cuarta anotación, que llegó a 15 minutos del final. Yoshida habilitó a su paisano Miki Yamane, quien por derecha mandó servicio que le quedó al uruguayo Lucas Sanabria, que disparó con dirección a la portería, pero el balón alcanzó a rosar en Nascimento, a quien se le acreditó el gol.

Los locales pudieron llegar con mayor claridad, pero cayeron una y otra vez en fuera de lugar, dando un respiro a los ocho jugadores de campo del conjunto albiverde, que pudieron replegarse para impedir mayor daño.