En tiempo 'récord' concluirán obras de Agua Saludable en Viesca

Las obras que se realizan en el municipio de Viesca, del proyecto de Agua Saludable para la Laguna se realizarán en tiempo “récord”, ya que está proyectado terminarlas en diciembre y no en tres años como se tenía contemplado inicialmente, pues la introducción de la tubería empezó hace un mes.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde del citado municipio, Jorge Vélez Sandoval, quien resaltó que esa fue la información que se manejó en el recorrido de supervisión de los trabajos que hizo el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, el pasado viernes.

Como se recordará el funcionario federal, junto con el gobernador, Manolo Jiménez encabezó el evento de arranque del Programa de Empleo Temporal, en donde se aplicarán 75 millones de pesos y tuvo el cual tuvo lugar en el ejido Dolores de San Pedro, pero luego se trasladaron a Viesca, incluso fue el único municipio a donde acudió para supervisar el avance de las obras de Agua Saludable, aunque también los acompañó el alcalde de Francisco I. Madero; Félix Ramírez Hernández.

Vélez Sandoval, compartió que, el punto de reunión de la comitiva de funcionarios fue en la intersección de carretera del ejido Venustiano Carranza, entre la Hacienda de Santa Ana de Hornos y Saucillo.

Especificó que la línea de conducción se conecta del lado de Congregación Hidalgo, en Matamoros y continúa por la carretera 40 (libre a Saltillo) hacía Gabino Vázquez, incluso en esa área es donde tendrá el mayo impacto, ya que beneficia a un buen número de comunidades rurales que históricamente han batallado sin el vital líquido.

También se contempla meter un ramal, hacía el ejido Nuevo Reynosa, esto para que en dado caso de que falle el primer acueducto, se conduciría hacia Emiliano Zapata, otro de los puntos que abastecerá a una buena cantidad de ejido, posteriormente la tubería “correrá” hacía Venustiano Carranza, Villa de Bilbao hasta llegar a la cabecera municipal de Viesca.

“Es la primera vez que se contempla a Viesca para un proyecto importante. La verdad es que yo he platicado con Efraín Morales dos veces, en la Ciudad de México y este proyecto estaba diseñado para terminarlo en tres años y ahora nos dicen que me lo van a entregar los primeros de diciembre y ya nos estarían entregando el agua, pero ya ves que traen un tema con Matamoros y Torreón, pero de ahí en más ya esta casi todo”.

El alcalde de Viesca, reiteró que la obra será de un gran impacto social, pues como ya se sabe por muchísimos años la población han padecido la falta de agua y de acuerdo al proyecto de Agua Saludable, está garantizado el líquido por 30 años.