En septiembre se abrirá registro para la Beca Rita Cetina; necesario uso de Llave MX: Brandon Pérez

GUADALUPE MIRANDA

Será en este mes de septiembre que se abra el registro de las becas tanto Rita Cetina como Benito Juárez, en las que será necesario hacer uso de la herramienta de identificación “Llave MX”.

Brandon Pérez, enlace de la delegación Bienestar Coahuila en Torreón, detalló que será obligatorio el uso de esta herramienta que puso en marcha el Gobierno de México, por lo que el padre o tutor, deberán registrarse y crear un usuario para poder realizar la inscripción a las becas.

De acuerdo con la información del Gobierno Federal, Llave MX es una solución tecnológica que genera una identidad digital y personal que permitirá a la ciudadanía ingresar a diversos portales de Internet de los tres órdenes de gobierno para realizar en línea trámites, solicitar servicios y registrarse en programas sociales.

“Esta herramienta incrementa la seguridad, facilita el acceso a servicios y agiliza la interacción de la ciudadanía con el gobierno”.



Como se informó en su momento por parte dela Oficina de representación del programa Becas Benito Juárez en Coahuila, será en septiembre, que se abra la beca Rita Cetina a nivel Primaria, ya que hasta el término del Ciclo Escolar 2024-2025, sólo se atendió a estudiantes de nivel Secundaria de escuelas públicas.


La dinámica será similar, solo que esta vez se integrará el uso de la Llave MX. Recordar que el registro se hizo totalmente en línea previa orientación, a través de asambleas, dirigidas a los padres o tutores de los estudiantes.


De las incorporaciones


En entrevista, Brandon Pérez, llamó a las mujeres a partir de los 60 años de edad y que desean realizar su registro a la Pensión Mujeres Bienestar, a acudir a cualquiera de los dos módulos que se habilitaron para realizar el trámite una vez que haya bajado la afluencia, ya que aseguró que las tarjetas llegarán al mismo tiempo para quienes acudieron en la primera semana de incorporación que para las que acudieron en la última.




“Que se vayan bien alimentados y necesitan medicamentos cargarlos porque las filas sí son un poquito largas y pues decirles … que no es necesario que vayan los primeros días, yo les decía ahí en la fila que si se registran el sábado 30 , vale igual, va a llegar en el mismo pueden ahí medir sus tiempos para que vayan en cualquier otra ocasión”, recomendó el funcionario federal.




               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx