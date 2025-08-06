Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

En San Pedro inauguran Centro Libre, donde se ofrece apoyo integral a mujeres

MARY VÁZQUEZ

Se inauguro el Centro Libre San Pedro, una iniciativa del Gobierno del Estado en coordinación con el municipio, como parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) 2025.

La ceremonia contó con la presencia de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández, quienes encabezaron el acto oficial de apertura.

“Este Centro Libre es una respuesta concreta a una realidad que no podemos seguir ignorando; la violencia contra las mujeres. Aquí encontrarán atención psicológica, asesoría legal, acompañamiento y, sobre todo, respaldo humano, porque erradicar la violencia es tarea de todos los niveles de gobierno y de toda la sociedad”, dijo la presidenta municipal.

Durante su intervención, Liliana Salinas Valdés agradeció la colaboración del municipio y enfatizó la importancia de fortalecer el tejido social desde el núcleo familiar.

“Necesitamos estar más presentes en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas violencias comienzan en casa; por eso este espacio es tan importante; porque también promueve una cultura de paz y prevención”, señaló.


“Nuestro Gobernador es el gobernador de las mujeres; Siempre tendrán su apoyo”, enfatizó.


Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, celebró la apertura simultánea de 19 Centros Libres en todo Coahuila, destacando que este modelo integral busca acercar servicios esenciales y disminuir las brechas de atención.


Un momento particularmente emotivo fue el testimonio de Juliza Ambriz Guerra, beneficiaria del centro, quien compartió su experiencia; “Llegué hace un mes y encontré ayuda, apoyo y seguridad; me di cuenta de que no estaba sola y que sí se puede salir adelante; aquí aprendí que la violencia no es algo con lo que tengamos que vivir”.


Los Centros Libres cuentan con personal capacitado, atención multidisciplinaria y un enfoque sensible a las realidades de cada comunidad; desde ahora, San Pedro suma esfuerzos reales para construir una vida libre de violencia para todas.


A esta apertura también asistieron Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales de DIF Coahuila; Rocío Alejandra Sifuentes Wong, directora de DIF Municipal y Magaly Guerrero Carrillo, directora de Atención a la Mujer en San Pedro.




               
               


               

               
               

               
               
               
