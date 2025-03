En San Pedro, el presupuesto para obra pública en 2025 es de 94 mdp

El presupuesto asignado para obra pública este primer año de la Administración Municipal de San Pedro, es de 94 millones de pesos, declaró la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández.

Agrego que la inversión se aplicará, principalmente en drenaje, agua potable y pavimentación, aunque también se atenderá el tema de alumbrado público y otros servicios.

Reconoció que el problema principal que se tiene en el municipio es el drenaje, por lo que en lo inmediato se planea adquirir un camión váctor para atender los brotes de guas negras, aunque dijo que en cada sector donde se presenta esa situación es diferente, pues en algunas solo se necesita desazolvar la red y en otras si se requiere reposición de tubería.

“Este problema verdaderamente tiene mucho tiempo la ciudadanía batallando. Esto es en ejidos y colonias, unas son diferentes a otras, por ejemplo en La Vega se resuelve con obra pública, El Chamizal con taponamiento, en Concordia, Rosita y Urquizo se ha trabajado con atarjeas en la administración pasada un primer tramo, pero están pendiente otros. Quisiéramos resolver todo en un primer golpe, en un primer año pero vamos a ir administrando para atender lo más posible dado el tamaño de la problemática”.

La alcaldesa dijo que el rubro del drenaje hay trabajos importantes que se tiene que hacer, como el de La Vega y en el área por donde se encuentra la colonia Las Rosas, porque la situación que se presenta ahí, es que la tubería pasa por debajo de las vías del ferrocarril y desde el es de enero se solicitó el permiso para realizar la obra a la empresa Ferromex pero no les han contestado por lo que se revisan otras opciones, ya que, dijo la ciudadanía necesita respuestas, soluciones y no le importa si la empres ferroviaria otorga o no los permisos.

Dijo que lo que ocurre en esos puntos en que además de la antigüedad de la red, por el crecimiento de esas áreas se requiere un tubo con mayor capacidad para dar salida al agua residual.

En lo que respecta a pavimentación y bacheo Güereca Hernández al menos bacheo “falta por todos lados” pero en los caminos de acceso a las comunidades es donde se requiere de más presupuesto como en la carretera San Esteban-Tacubaya, pero dijo que si se enfoca en pavimentación se le va todo el presupuesto, incluso no le alcanzaría, por lo que dijo se tiene que equilibrar con obras de drenaje y agua potable, ya que repitió son los servicios más demandados de la ciudadanía.