¿En qué pirata de la vida real está basado Gol D. Roger de One Piece?

Aunque no se trata del protagonista y tampoco tiene tanta presencia en escena como otros, el personaje de Gol D. Roger es uno de los principales motores en la historia de One Piece, ya que, si no fuera por él, la gran era de los piratas que buscan el codiciado tesoro 'One Piece', jamás habría ocurrido.

Es Gol D. Roger el pirata más famoso en la historia de One Piece gracias a que, al momento, es el único que ha conseguido llegar a Laugh Tale y conquistar todo el Grand Line, proclamándose como el Rey de los Piratas, además de conseguir el 'One Piece', tesoro que ha llevado a muchos piratas a la perdición.

Y es que es justo Gol D. Roger quien abre la historia de One Piece con su ejecución pública, ya que antes de morir dejó una advertencia a todos los piratas del mundo:

"Mis riquezas y tesoros? Si lo quieren es suyo, ¡búsquenlo! Lo dejé todo escondido en 'ese lugar' (One Piece)".

Se trata sin duda de uno de los personajes más interesantes de la historia de Eiichiro Oda y no es para menos, ya que muchos aspectos del famoso Rey de los Piratas están basados en un personaje de la vida real.

¿Quién fue Oliver Levasseur y en qué se parece a Gol D. Roger de One Piece?

Nacido entre el año de 1680 y 1690 en la ciudad de Calais, en Francia, Oliver Levasseur fue reconocido como un pirata que provocaba terror en todo el Caribe, el Atlántico y el océano Índico durante la gran Edad Dorada de los Piratas.

Se dice que comenzó su carrera como bucanero alrededor de 1706 durante la Guerra de Sucesión Española y años más tarde se consolidó como un pirata que empezó a ser conocido como 'La Buse', término utilizado para designar a aves carroñeras.

Se asoció con los piratas Benjamin Hornigold y Samuel Bellamy para navegar juntos, pero al acabar con su alianza, se dirigió por su cuenta a la costa occidental de Africa y las islas de Cabo Verde.

Pese a su joven edad, Levasseur se codeó en poco tiempo con piratas de renombre como Howell Davis, Richard Taylor, Jeremiah Cocklyn y James Plaintain.

Los tesoros de Oliver Levasseur y su parecido con Gol D. Roger

E n 1721, 'La Buse' se alió con el capitán Jasper Seager, con quien navegó hasta la Isla Mauricio en el océano Índico, donde encontraron un botín conocido como 'Nossa Senhora do Cabo', el cual se trataba de una fragata portuguesa que estaba cargada de tesoros que incluían oro, joyas y otros objetos que, hoy en día, estarían valuados en más de 20 millones de dólares.

Tras repartirse el botín, ambos piratas convirtieron el 'Nossa Senhora do Cabo' en un buque que luego fue rebautizado como 'Defense'.

En 1730 fue capturado, juzgado y ejecutado públicamente en la Isla Borbón.

Sin embargo, antes de morir y con la cuerda en el cuello para ser ejecutado, Oliver Levasseur lanzó al público presente un criptograma y exclamó:

" ¡Qué encuentre mi tesoro, el que pueda entenderlo! ".

A la fecha, el mensaje de Levasseur no ha podido ser decodificado pese a que muchos exploradores, historiadores, buscadores de tesoros y expertos en criptografía han tratado de descifrar, similar a lo que ocurre con el famoso 'One Piece' en la historia de anime y manga.

Se cree que el famoso tesoro de Levasseur, valuado en más de 100 millones de libras, se encuentra en alguna isla del océano Índico, pero no se ha podido identificar en cuál de ellas.