En Piedras Negras, padre y abuela de gemelos prematuros hospitalizados piden apoyo

Luego de pernoctar en la sala de espera del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" de Piedras Negras desde el viernes pasado, un padre y la abuela de gemelos que nacieron de forma prematura y permanecen en incubadoras, pidieron el apoyo de la ciudadanía; pues temen aumente la cuenta en el nosocomio y no tienen donde dormir.

Juan Fidel Martínez González, padre de los gemelos Jesús Emanuel y Alessandro Antonio, quienes nacieron el pasado 21 de marzo a los ocho meses de gestación, manifestó su preocupación por los costos que se están generando por la atención de sus bebés. Señaló que son originarios de Acuña y no cuentan con los recursos económicos para solventar los gastos, aunque aun desconocen el monto.

Indicó que inicialmente contemplaban que nacerían en el Hospital de Acuña, sin embargo, no contaban con lo necesario para la atención de los bebés prematuros y fueron canalizados a Piedras Negras, donde su pareja dio a luz a los gemelos vía cesárea y fue dada de alta el sábado.

Sin embargo, desde entonces a la fecha, la madre de los infantes ha permanecido en la sala de urgencias del Hospital General, al igual que el padre y la abuela de los gemelos; pues tienen que mantenerse al pendiente de la evolución de los bebés y no pueden ir y venir a ciudad Acuña; ni cuenta con las condiciones físicas para hacerlo.

Mientras que Victoria Balderas, abuela de los gemelos manifestó su preocupación por la salud de su hija, quien tras la cirugía de cesárea a la que fue sometida, se le dio de alta el domingo y al no poder trasladarse al municipio de Acuña, ha permanecido en la sala de urgencias en espera del alta de sus hijos.

"A mí me preocupa que mi hija se le abra su herida, porque estamos aquí en la sala. Y yo digo, la señora que nos iba ayudar, prácticamente nos vino abandonar aquí y en realidad si me siento sola por el hecho de que ella me abandonó a mí, a mi hija y mi yerno", indicó la señora Victoria Balderas en relación a una persona de acuña, que no identificó.