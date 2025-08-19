Coahuila Monclova Saltillo Coahuila Intoxicaciones GOBIERNO DE COAHUILA

En noviembre entregará Estado ampliación del libramiento Carlos Salinas

SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que la segunda etapa de la remodelación del libramiento Carlos Salinas de Gortari avanza al 65%.

La obra registra una inversión aproximada de 100 millones de pesos y se prevé concluir en noviembre, justo antes del segundo informe de labores del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Algara explicó que tras concluir la construcción se realizará el “hermosamiento” de la vialidad, que incluye homologación de postes, alumbrado público, pintura horizontal y vertical, así como señalamiento completo.

El funcionario señaló que, pese a anuncios de recortes presupuestales federales, las obras actualmente en curso no se han detenido y los pagos a contratistas han continuado normalmente.

En cuanto a nuevas obras, Algara indicó que desconocen si habrá ajustes el próximo año, pero aseguró que todos los proyectos en ejecución siguen avanzando sin interrupciones.


Sobre obras emblemáticas del sexenio, el secretario destacó que se preparan anuncios importantes por parte del gobernador, que marcarán una pauta en inversión carretera y en infraestructura de la región centro.


Para la zona de La Laguna, mencionó que ya se iniciaron trabajos inducidos del sistema vial Independencia-Bastos, incluyendo relocalización de líneas de agua, drenaje, electricidad y redes de comunicación.


Además, se desarrolla un programa integral de recarpeteo y se trabaja en la obra más relevante de la partida, con un costo superior a 150 millones de pesos.


Miguel Ángel Algara enfatizó que todas las obras previstas para este año continuarán su ejecución mientras no existan recortes adicionales al presupuesto asignado, garantizando avances en infraestructura y desarrollo urbano.


El secretario concluyó que estas acciones buscan fortalecer la conectividad vial, la seguridad y la calidad de los servicios públicos, además de mantener activa la inversión en la región centro de Coahuila.


               
               


               

               
               

               
               
               
