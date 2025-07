En los medios

El día de hoy en la querida plaza Alberto Balderas de Cd. Lerdo se llevará a cabo el espectáculo de los caballos de Domecq la casa vitivinicultora propiedad de la taurinísima familia que da nombre a la empresa que desde hace años ha presentado este bonito espectáculo con caballos de raza española, lusitana sin faltar la raza azteca creada de la mezcla del caballo ibérico en especial del andaluz, del caballo cuarto de milla americano y del caballo criollo mexicano de sangre dando por resultado un caballo de gran belleza, este es un evento totalmente familiar en el que se incluyen bailables y música.

La casa Domecq por muchos años otorgó reconocimientos a los triunfadores de la temporada grande de la plaza México y de las principales plazas de nuestro país participando en las ferias de nuestro país con stands y ofreciendo corridas y festivales con el apoyo de Don Antonio Ariza su director en nuestro país, de estos guardo en mi memoria un pequeño serial de la feria del algodón de nuestra ciudad del año de 1968 en el que el Maestro Curro Rivera tomó la alternativa bajo una lluvia constante que ocasiono la histórica inundación de nuestra Comarca Lagunera el otro tres años después con un histórico festival con la presencia de grandes figuras de la época de oro del toreo en nuestro país en el que pude ver una de las últimas presentaciones de mi admirado Lorenzo Garza y el embrujo del capote de Alfonso Ramírez “Calesero” que a la fecha la evocación me sigue erizando la piel por la eternidad de sus lances a la Verónica y la ejecución de su Caleserina que pusieron a la entonces plaza de toros Torreón, un lujo con una plaza a reventar que se vació en admiración a los alternantes.

En España la simiente Domecq es base de un gran número de ganaderías, un toro de bonita presencia y gran nobleza, vaya con su familia a la Alberto Balderas y disfrute de este bonito festejo.

LA ANÉCDOTA

Mi recuerdo de la alternativa del maestro Curro Rivera me lleva a nostalgia y al recuerdo de mi abuelo Darío Galván Mora y de mi hermano Rubén Darío, que estoicos aguantamos en el tendido de sol la lluvia constante terminando empapados. Al festival del recuerdo mi acceso fue gracias a un boleto que me consiguió mi tío Juan José un regalo inapreciable por la magnitud de los alternantes, quedando la faena del Ave de las tempestades que en el tercio de varas sufrió un golpe en la cabeza al soltar el picador la vara pero que no fue obstáculo para que el maestro ofreciera una faena muy garzista, y repito la magia del capote del maestro Calesero que mantenía su fina figura y apenas a unos cuantos años de su retiro, pocas veces he visto torear al capote como al maestro de Aguascalientes quedando perenemente en mis recuerdos.

LAS EFEMÉRIDES

Un día como hoy de 1808 con motivo de solemnizar la proclamación de José Bonaparte como Rey de las Españas se acordó por orden real al Ayuntamiento de Madrid la celebración de tres corridas otorgando las ganancias al Hospital General de las Cortes. En 1831 se da una corrida en Guatemala para celebrar la elevación del pendón de Felipe II, en 1834 con un mano a mano entre los matadores Juan Hidalgo y Manuel Mero “Carrete” se inaugura la plaza de La Barceloneta, en 1919 el maestro Rodolfo Gaona ejecuta por primera vez el pase de El Centenario en la plaza de Madrid, en 1924 los diestro Victoriano Roger “Valencia II”, Francisco Peralta “Facultades” y Luis Fuentes Bejarano son encarcelados en la plaza de Palma de Mallorca por negarse a torear. En 1942 se celebra en Barcelona una corrida en la que se lidiaron doce toros con las figuras Chicuelo, Nicanor Villalta, los hermanos Pepe y Antonio Bienvenida el inmenso Manolete y Pepe Luis Vázquez, en 1971 fallece en Madrid el matador José Mata dos días después de haber sufrido una grave cornada en la plaza de Villanueva de los Infantes, en 1980 David Silveti debuta en España en la plaza de Palma de Mallorca alternando con Palomo Linares y Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, en 1996 fallece en Sevilla el ganadero Eduardo Miura a los 82 años, el mismo día el torero de plata Curro Valencia sufre una cornada mortal en la plaza de Valencia en un cartel accidentado en el que se rechazó el encierro anunciado siendo sustituidos por toros de Giménez Indarte, al igual que los espadas anunciados Manzanares padre, Enrique Ponce y Vicente Barrera que alternando Víctor Manuel Blázquez, Javier Rodríguez y Juan Carlos Vera, ¡hasta la próxima!