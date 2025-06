En los medios

Brindo esta columna a mis insustituibles amigos y compañeros de tantas tardes de toros, de tantos años de amistad y en el caso de mi hermano de amor filial va por ti Rubén Darío, a mis amigos del alma hermanados por la fiesta José Luis y Rafael, a la sangre de refresco Daniel quien tiene la difícil encomienda por la situación actual de la fiesta de que esta no muera ¡va por ustedes y por muchas tardes más!

Esta colaboración por cuestiones de los duendes no pudo aparecer en la fecha propia de su publicación en ella comentaba la tarde del 28 de mayo de 2025 y su trascendencia para quedar inscrita en las efemérides taurinas y en especial en la plaza de Las Ventas, la catedral del toreo, como la tarde en la que el tiempo se detuvo, en la que se pudo entrar en el túnel del tiempo en ambos sentidos, para recordar la estampa torera de Joselito y de Rafael de Paula, en el túnel del futuro en el que las nuevas generaciones leerán o escucharan a los viejos de ese tiempo, jóvenes de hoy, sobre la gran faena de José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, que convertido en mago detuvo el tiempo en lances interminables a la verónica como nunca se habían visto, del detalle torero del quite a cuerpo limpio emulando a su admirado José “El Gallo”, de tandas con la muleta en que ejecutó una sinfonía con la izquierda, los premios ¡lo de menos! Un juez dechado de terquedad ante la voluntad de los tendidos negó el trofeo por pinchar cuando en la historia se han otorgado, premiados por los aficionados con interminables vueltas al ruedo, cito el coincidente hecho anecdótico de la fecha misma en que 51 años atrás Rafael de Paula maestro, apoderado en su momento pero sobre todo admirador ferviente del Maestro Morante confirmó su alternativa 14 años después de haberla tomado de manos de José Luis Galloso en presencia de Julio Robles, ya el de la Puebla del Río había hecho evocativo homenaje en la tarde grandiosa de una semana atrás en Sevilla y ahora con está faena el homenaje fue inconmensurable, la faena del Maestro Rafael de Paula en ese 28 de mayo de 1974 fue grandiosa motivando al maestro José Bergamín a escribir un magistral elogio en su libro “La música callada del toreo” en la que exaltó es gran tarde de “El Paula” de ese libro me permito compartir parte de la dedicatoria con el permiso y amable comprensión de ustedes:

“A Rafael de Paula He escrito en estas páginas que no se torea más que por recortes y galleos, evocando a Unamuno que decía que “no se piensa más que en aforismos y definiciones”. Pero el aforismo es definición y la definición es aforismo. El galleo es recorte y el recorte es galleo. Describe Pepe Hillo en su Tauromaquia los recortes y los galleo diferenciándolos cuando se hacen con el capote o no. El recorte se puede hacer sólo con el cuerpo; el galleo no, Puede haber recorte sin galleo, pero no galleo sin recorte. Y no hay toreo sin los dos, y las “suertes” que se hacen con ellos, que son todas las del arte de torear”. Mas delante en su misma dedicatoria hace referencia a Rafael “El Gallo” que expresó “A cada paso que daba se me saltaban las lágrimas” en torno a la emoción en el toreo que nace en el torero y aficionado conmovidos, hace referencia a Joselito y el Maestro Belmonte que hablaban de la borrachera que da el toreo cuando se hace y se dice de verdad, hoy después de ese jueves 28 de mayo de 2025 vivimos la resaca de esa borrachera en la que ahora seremos exigentes en el vino que bebamos de los ruedos. Y el pasado 8 de junio queda igualmente inscrito como el día en que Morante de la Puebla logra por fin la anhelada puerta grande en Las Ventas la afición taurina siguió la parranda embriagados por el toreo exquisito del de la Puebla del Río, las faenas a sus dos toros quedan indelebles en la memoria de los aficionados, los peros son pasados por alto por la deuda de su fecha anterior en este inolvidable San Isidro, un gran momento del Maestro y un hermoso sueño del que no se quiere despertar ¿y qué sigue?

LA ANÉCDOTA

En una tarde en Moralzarzal del 24 de marzo de 2007 Morante después de una faena memorable daba la vuelta al ruedo tras cortar a su novillo las dos orejas apareciendo en el ruedo el Maestro de Paula quien lo apoderaba fumando un tremendo cañamón para dirigirse al juez levantando el dedo índice exclamado “Señor Presidente, éste es el número uno después de lo que hemos visto hoy” cruzando el ruedo en el que era esperado por los policías en las tablas de los que se abrazó diciéndoles “Es el mejor, el más grande, no hay otro igual”, siendo ovacionado por los aficionados ¡cosas de toreros!

LAS EFEMÉRIDES

Anote usted, 28 de mayo de 1974 confirmación de alternativa del maestro de Jerez Rafael de Paula de manos de José Luis Galloso en presencia de Julio Robles con el toro “Andadoso” de la ganadería de José Luis Osborne, 14 años atrás había recibido la alternativa en la plaza de la Maestranza de Ronda de manos de Julio Aparicio y en presencia del maestro Antonio Ordoñez con toros de Atanasio Fernández, la tarde de confirmación no fue triunfal, sin embargo su expresión torera lo catapultó siendo reconocido fuera de Andalucía en donde forjó su carrera.

Tarde del 28 de mayo de 2025 gran faena de Morante de la Puebla a “Seminarista” de Garcigrande en la que bordó el toreo, tras pinchazo los tendidos se poblaron de pañuelos pidiendo la oreja que fue negada por la autoridad dando vuelta al ruedo entre ovaciones, faena que queda registrada en la historia de la tauromaquia.

8 de junio de 2025 José Antonio Morante de la Puebla cierra la feria de San Isidro con una gran tarde en la que alcanza por fin en su carrera la puerta grande en Las Ventas saliendo a hombros en un mar de aficionado que los llevaron hasta su hotel en el que aguardaron saliera al balcón para seguir aclamándolo.

¡Hasta la próxima!