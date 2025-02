En los medios

La semana y el contacto con entrañables amigos nos ha llevado a platicas salpicadas de recuerdos y anécdotas, me preguntaban por mi referencia frecuente al maestro Luis Procuna a propósito del terno usado por el maestro Enrique Ponce en mismo tono, bordado en plata y con cabos en azabache mismos tonos empleados por “El berrendito de San Juan” en la tarde de su despedida, la tarde postrera para ambos queda para el recuerdo por su alta carga emotiva y para mi registradas en mi memoria como testigo presencial, coincide esta fecha del 15 de febrero con la faena del maestro Procuna a “Polvorito” toro de regalo de la ganadería de Zacatepec en la tarde en que alternó en el máximo escenario de la plaza México con el inolvidable “Ciclón” Carlos Arruza y el “El lobo lusitano” Manolo Dos Santos, esa tarde el maestro Procuna fiel a su vertiente “de pellizco” había sido multado con $10,000.00 una fuerte cantidad de dinero para esa y cualquier época al descabellar al quinto de la tarde por descabellarlo sin haber entrado a matar por considerar que había recibido castigo en varas, el maestro había visto triunfar a sus alternantes, el maestro Arruza cortando una oreja al sustituto del corrido en cuarto sitio y al diestro portugués cortar dos orejas, vendría “Polvorito” en lo que se considera la mejor faena de su vida y que a decir del propio maestro motivó al cineasta Carlos Velo a producir “Torero” la película documental que narra la vida del maestro y sus orígenes humildes ayudando a su señora madre con el sustento familiar en su vendimia en la entonces avenida San Juan de Letrán hoy eje uno Lázaro Cárdenas de la capital y que diera origen junto a su mechón blanco a su sobrenombre, esta película guarda para mi un recuerdo especial en una tarde de mis ilusiones taurinas me llevé un golpe muy fuerte, mi hermano Rubén Darío llego a casa y me dice “mira la película que están pasando en la televisión, no te detengas” en esa faena el maestro Procuna narra el brindis al “Ciclón” Carlos Arruza en desagravio de un malentendido dando origen a una gran amistad, la faena fue de apoteosis premiada con las orejas y rabo pese a tres pinchazos, así de es el toreo con detalles llenos de emotividad y de grandeza.

Por otra parte el maestro Joaquín Sabina ofreció el último de sus conciertos de su gira “Hola y adiós” en nuestro país el pasado miércoles 12 coincidentemente en el día de su cumpleaños, el cantautor de Úbeda siempre ha expresado su afición por los toros, en algunas de sus canciones hace referencia al tema taurino, en “De purísima y oro” hace referencia a la época de la postguerra y el entorno social de la España de esos tiempos y dedicada al maestro José Tomás por su manifiesta admiración por Manuel Rodríguez “Manolete”, la noche última en el Auditorio Nacional fue de “no hay billete” ante un público sensible como solo puede ser el de nuestro país que además le entono “Las Mañanitas” y entono en coro uno de sus grandes éxitos acompañados del mariachi, maestro “ojalá que volvamos a vernos…” ¡hasta la próxima!