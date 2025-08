En lo que atañe a ideas: son antípodas las políticas de Trump

En nuestro país han sido múltiples los reconocimientos al salir mejor librados en el plazo otorgado a los aranceles y sin aumentar el 30% ya aprobado para los productos mexicanos de diversa naturaleza, no podemos negar que el otro socio comercial ya estará evaluando el impacto que no le fue favorable, México y Canadá decidieron coaligarse a la nación más poderosa del mundo al firmar un tratado de libre comercio para el beneficio de sus economías, el trato en este período presidencial no ha sido el mismo, Canadá pasó de 25 al 35% de aranceles que por cierto ya están entrando en vigor, situación que necesariamente les obliga a realizar estrategias de inmediato así como reuniones y cambios en su política comercial. El Primer Ministro Mark Carney aseguró: "estar completamente centrado en lo que podemos controlar", si bien estas condiciones quedan fuera de toda planeación estratégica posible, existe una situación que tendrá que ser explorada: la insistencia de nuevos acuerdos, reuniones y apoyo de liderazgos y grupos de países. Pero no todo se puede medir desde el antagonismo económico, Estados Unidos tiene todo el derecho de defender sus fronteras de aplicar su política migratoria, de demostrar su poder y de fundamentar sus estrategias por razones de seguridad, sin embargo no se ha tomado en cuenta el humanismo la dignidad y el respeto a los derechos universales. Las deportaciones de ciudadanos de todos los países incluyendo el nuestro comenzaron de manera preventiva para evitar la llegada de las caravanas a la frontera, pero hoy asumen proporciones destructivas, creo como argumentaba Schopenhauer: que uno de los motivos que llevan al hombre a soportar hasta la esclavitud es la esperanza de un cambio en sus vidas. Estados Unidos al término de la segunda guerra mundial se convirtió en el ejemplo de la libertad en el centro de las oportunidades, en el sueño americano, México vivió la política del buen vecino y miles de mexicanos emigraron para trabajar dignamente y enviar dinero a sus familias, educar a sus hijos y abrir algunos negocios en el país e incluso en varios Estados de la Unión Americana, su contribución al desarrollo ha sido más que evidente y reconocida.

¿Qué sucedió con toda esa estructura positivista?: que llegó al poder un Presidente con políticas contrastantes para invertir el sentido de la política de la diplomacia de la realidad, fortalecer la economía de su país fue el centro de su campaña, con la mejor de sus intenciones y sin embargo los resultados no coinciden están fuera de lugar algunos no solo han sido equivocados si no también dañinos, lo demostró la responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales que calcula indicadores como empleo, salarios y otras variables básicas al difundir la disminución en la generación de empleos, la funcionaria fue destituida de su puesto de inmediato. Las ideas de los políticos con gran poder deberían de ser una bendición y no una maldición para la humanidad como Adolfo Hitler, la política no puede ser una máquina determinista, cuyos engranajes oculten la realidad y se den el lujo de destruir el espíritu emprendedor y la dignidad humana, a diario se difunde el maltrato de migrantes indocumentados en campamentos, cárceles centros agrícolas de trabajo y áreas de construcción, las ideas de Donald Trump político inteligente y audaz no reencarnan a Eneas el Piadoso si no a un Paradigma aún por descifrar, lo grave es que estamos demasiado cerca.