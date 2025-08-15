En la Región Norte llevan cinco mil 500 registros en Mujeres Bienestar

Rocío Domínguez Vital, subdelegada de Programas Sociales en la región norte de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, informó que al 15 de agosto se han registrado cinco mil 500 personas en el programa Mujeres Bienestar.

El periodo para el registro de mujeres que al 31 de agosto cumplan 60 años, así como aquellas de 62, 63 y 64 años, es del 1 al 30 de agosto de este año; por lo que a mitad del mes la cifra resulta considerable.

La funcionaria federal detalló que, del total de registros en la región norte de Coahuila, alrededor de tres mil corresponden al municipio de Piedras Negras, mientras que el resto se distribuye en otras localidades de la zona.

Asimismo, indicó que ha disminuido el número de mujeres que acuden a solicitar su registro; en los casos de Acuña y Piedras Negras, se atiende en promedio a 70 mujeres por día, garantizando que todas sean registradas correctamente.

Con relación a la aplicación del Censo de Salud Casa por Casa, Domínguez Vital señaló que este viernes se cierra la plataforma para el vaciado de la información, registrando un avance del 65 por ciento de la meta, que era la aplicación de 43 mil encuestas.

Precisó que dicha meta corresponde a la región norte de Coahuila y que el censo se aplica a los beneficiarios de los programas 65 y Más, así como a personas con discapacidad que deseen sumarse al programa.