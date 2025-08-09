Torreón CONAGUA Transporte público Agua Saludable UJED IMSS

En espera, el retiro y trasplante de árboles por obras del Sistema Vial Abastos - Independencia

Los árboles serán trasplantados en el Bosque Venustiano Carranza, la Alameda Zaragoza y el camellón del Bulevar Constitución

MARIA ELENA HOLGUIN

Dependencias municipales están preparadas y a la espera de que el gobierno estatal dé luz verde para el retiro y trasplante de los 98 árboles que están en la parte central donde se construirá el desnivel del Sistema Vial Abastos-Independencia.

El proceso no tiene aún fecha de inicio, dado que las dependencias estatales tuvieron vacaciones las dos últimas semanas y una vez que hayan reanudado actividades, se daría un acercamiento con las áreas del Municipio que van a intervenir.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame aseguró que será el Estado, por medio de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) quien establecerá el momento adecuado para iniciar con este proceso.

Sin embargo, tanto la DGMA como la Dirección de Servicios Públicos están preparadas con una máquina trasplantadora, la única que se tiene en esta región, para llevar a cabo el retiro de los árboles desde la raíz, con todos los cuidados que estas maniobras ameritan con el fin de que cada uno de los ejemplares llegue en condiciones óptimas al sitio donde serán replantados.

Al ser un sólo equipo disponible, se prevé que sea un proceso tardado, pues implicará un traslado por cada árbol a los diferentes espacios públicos y camellones donde serán reubicados.


Sánchez Adame aseguró que desde que iniciaron las obras y sobre todo, a partir de que se determinó trasplantar casi cien ejemplares que están en medio del bulevar Independencia, se les han dado los cuidados necesarios de riego y supervisión de las condiciones, sobre todo aquellos que ya habían sido diagnosticados como enfermos o secos.


Refirió también que una vez replantados en su lugar, estos árboles recibirán fertilización, se les colocará hidrogel para retener la humedad del riego y con ello, darles mayor oportunidad de supervivencia. A los árboles que ya están enfermos se les dará un tratamiento especial.


Cabe señalar que algunos de estos ejemplares están en el área donde se practicó un recorte del camellón como parte de las obras de líneas subterráneas, aunque se encuentran protegidos por las redes de construcción que obstaculizan el paso de vehículos, con los cierres parciales.


Se atiende Programa de Mitigación


El Programa de Mitigación y Compensación Ambiental “Rescate de arbolado y reforestación”, incluido en el proyecto ejecutivo del Sistema Vial Abastos-Independencia establece que el inventario del arbolado y arbustivo del camellón central del bulevar Independencia está compuesto por 129 árboles y arbustos registrados en el trazo del proyecto, de las calles Managua a Québec-Río Suchiate.


Aunque inicialmente se había determinado la tala de 47 ejemplares cuyas condiciones ya no eran las adecuadas para una reubicación, sólo se quitaron ocho, pues las protestas ciudadanas por esta medida frenaron su retiro, en tanto que autoridades decidieron que los 39 restantes también se trasplantarían junto con otros 51.


Para el rescate y reubicación se implementará el método de trasplante de cepellón, ya que se recomienda como la técnica más confiable en la supervivencia de árboles y arbustos.


De acuerdo con el Programa, dicha extracción se efectuará mediante trascabo, a una distancia que permita extraer el ejemplar con cepellón, procurando mantener la mayor cantidad de suelo adherido a la raíz.


Una vez fuera se colocará una malla o costal de fibra alrededor del cepellón para disminuir la pérdida de suelo.


Como informó el director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal, el proceso de trasplante contará con el acompañamiento de expertos y académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.


De los 90 ejemplares que se van a retirar del bulevar Independencia, entre 60 y 70 serán trasplantados en el Bosque Venustiano Carranza, otros 10 o 15 en la Alameda Zaragoza y cinco en el camellón del bulevar Constitución, entre la calzada Colón y la avenida Feliciano Cobián.



Escrito en: tala de árboles sistema vial Abastos-Independencia

               


               Comentar esta noticia
               
         

         
