En espera de ratificación para la toma de protesta de la nueva dirigencia del PAN en Coahuila

La toma de protesta de Elisa Maldonado Luna para iniciar su segundo periodo al frente del Comité Estatal del PAN no sufrirá retraso, tras la impugnación por parte de Blanca Rubí Lamas ante el Tribunal Electoral luego de que se anulara su participación en proceso de elección por no cumplir con los requisitos contemplados por la Comisión Estatal de Procesos Electorales del blanquiazul.

Por lo anterior, el secretario general del PAN, Gerardo Aguado Gómez, afirmó que respeta la decisión que tome cualquier militante del blanquiazul, y está en su derecho de presentar cualquier juicio de inconformidad respecto a lo que pudiera entender de una u otra manera que ocurrió en el proceso.

“Esta en su derecho y es sumamente respetable, la Comisión de Justicia del PAN resolvió y echó para atrás este juicio de inconformidad, y acudieron a la siguiente instancia que es el Tribunal Local. De igual manera bajo el mismo criterio, no encontraron elementos para justificar la impugnación en este caso, de eso fui notificado, esos son los hechos, no lo digo yo, fui notificado de una y otra decisión tanto de la Comisión de Justicia así como del Tribunal Electoral al respecto”, precisó.

Aseguró que la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal del PAN no se ha atrasado, sólo que se ratifique la declaratoria de validez de la elección que ya fue emitida por el CEN, y falta solamente que esta sea ratificada por el Consejo Nacional.

“Los tiempos siguen igual, no afecta, por un camino corre la carretera de la ratificación, la declaratoria de validez, y por otra carretera corre todo el proceso de inconformidad que pueda en este caso una de las candidatas presentar”, indicó.

Reiteró que la toma de protesta no se atrasa, y aunque aún no hay fecha estimada, estará en estos días platicando con el Comité Ejecutivo Nacional para ver cómo va la ratificación de declaratoria de validez, y los cuales ya están próximos en emitirla, por lo que no se descarta que pudiera ser a finales de mayo.