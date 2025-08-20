Coahuila GOBIERNO DE COAHUILA AHMSA Saltillo Ramos Arizpe Monclova

En Coahuila impulsarán la aviación entre México y Estados Unidos

El Gobierno de Manolo Jiménez Salinas trabajará en conjunto la Iniciativa Privada para este fin

El gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró el 38 Seminario Internacional de Seguridad Aérea “Amigos de la Aviación”, en donde reiteró su compromiso y el de todo su equipo, de trabajar desde su trinchera para abonar a que se fortalezca la aviación en México y la relación entre la aviación de México y Estados Unidos.

"Nos da mucho gusto recibir en Coahuila al 38º Seminario Internacional de Seguridad Aérea México-EUA, un encuentro que reúne a autoridades aeronáuticas, expertos y profesionales de la aviación. Es un orgullo que Coahuila sea sede de este gran evento, que fortalece la cooperación en seguridad aérea, normativas y operación de aeronaves. Este encuentro se da en un momento crucial donde estamos por detonar un gran proyecto para fortalecer la aviación  comercial en los aeropuertos del Estado", destacó el gobernador.

Manolo Jiménez mencionó que este tipo de eventos son muy importantes para Coahuila, ya que en los aeropuertos del estado se tiene una gran operación aérea en temas relacionados con la carga, y que en el corto plazo se avizora un gran crecimiento en la parte de la aviación comercial.

“Trabajando en equipo, con la AFAC, el gobierno Federal y la Iniciativa Privada, estamos por lanzar un gran proyecto para fortalecer la aviación comercial en los aeropuertos de Coahuila, comenzando por el de Saltillo; con una inversión importante en infraestructura y la gestión de más vuelos comerciales", señaló Jiménez Salinas.



Indicó que esta reunión también manda un mensaje muy importante de coordinación y de colaboración entre Estados Unidos y México, que es prácticamente lo que en Coahuila se hace todos los días al ser México y Estados Unidos los mayores socios comerciales del mundo.


En ese sentido, informó a los presentes que del 100 por ciento de las empresas extranjeras que han invertido en Coahuila, entre el 55 y 60 por ciento son empresas americanas; y que, de las principales operaciones del mundo de empresas como General Motors, John Deere, Stellantis, entre muchas otras, sus principales operaciones mundiales y que las hacen competitivas ante el mundo, están aquí en Coahuila.


Agradeció a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) por haber tomado en cuenta a Saltillo y a Coahuila para llevar los trabajos de esta convención binacional, de un tema tan importante como es la aviación.


Miguel Enrique Vallín Osuna, director general de la AFAC expresó que este seminario es el más importante que se tiene entre las dos autoridades que son la AFAC y la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, en donde se tocan diversos temas relacionados con la seguridad.


Agradeció la presencia del gobernador Manolo Jiménez en la inauguración de este seminario, así como de la comunidad aeronáutica del país.


En esta evento acompañaron al gobernador, además, Wyatt Seager, gerente de la Oficina Internacional de la FAA en Dallas; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; las alcaldesa y alcalde de los municipios de Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe, Ana Karen Sánchez, Mayra Ramos, Tomás Gutiérrez, de manera respectiva: Jaime Izurriaga, subgerente de la Oficina Internacional de la FAA en Dallas; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Óscar Pérez Benavides, director general de Servicios Estatales Aeroportuarios.




               
               


               

               
               

               
               
               
