En Coahuila cumple el 52% del padrón en control vehicular: Administrador Fiscal

La recaudación por derechos vehiculares en Coahuila avanza de manera favorable, hasta el momento, cerca de 700 mil contribuyentes han cumplido con esta obligación fiscal, lo que representa el 52% del padrón vehicular estatal; así lo informó el Administrador Fiscal General, José María Morales Padilla.

El funcionario señaló que este porcentaje refleja un comportamiento estable y dentro de lo esperado, con una ligera mejora respecto al mismo periodo del año anterior.

“Este avance es alentador, ya que además de fortalecer las finanzas estatales, permite seguir garantizando servicios de calidad para la población”, afirmó.

Morales Padilla destacó la responsabilidad de los ciudadanos que han cumplido con este trámite, y subrayó que el crecimiento en la recaudación es una muestra de la confianza que los coahuilenses mantienen en las autoridades fiscales.

Ante cuestionamientos sobre posibles operativos para sancionar a quienes aún no han realizado el pago, el titular de la dependencia descartó acciones coercitivas, al enfatizar que se mantiene una postura sensible frente al contexto económico, especialmente por los gastos que enfrentan muchas familias con el regreso a clases.

Finalmente, hizo un llamado a los contribuyentes que aún están pendientes de pagar, invitándolos a aprovechar los medios digitales y módulos presenciales para ponerse al corriente y reiteró que el cumplimiento fiscal es clave para el desarrollo del estado y el bienestar colectivo.