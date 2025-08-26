Coahuila Saltillo Monclova Coahuila seguridad pública AHMSA

CONTROL VEHICULAR

En Coahuila cumple el 52% del padrón en control vehicular: Administrador Fiscal

Este porcentaje refleja una ligera mejora respecto al mismo periodo del año anterior

En Coahuila cumple el 52% del padrón en control vehicular: Administrador Fiscal

En Coahuila cumple el 52% del padrón en control vehicular: Administrador Fiscal

MARISELA SEVILLA

La recaudación por derechos vehiculares en Coahuila avanza de manera favorable, hasta el momento, cerca de 700 mil contribuyentes han cumplido con esta obligación fiscal, lo que representa el 52% del padrón vehicular estatal; así lo informó el Administrador Fiscal General, José María Morales Padilla.

El funcionario señaló que este porcentaje refleja un comportamiento estable y dentro de lo esperado, con una ligera mejora respecto al mismo periodo del año anterior.

“Este avance es alentador, ya que además de fortalecer las finanzas estatales, permite seguir garantizando servicios de calidad para la población”, afirmó.

Morales Padilla destacó la responsabilidad de los ciudadanos que han cumplido con este trámite, y subrayó que el crecimiento en la recaudación es una muestra de la confianza que los coahuilenses mantienen en las autoridades fiscales.

Ante cuestionamientos sobre posibles operativos para sancionar a quienes aún no han realizado el pago, el titular de la dependencia descartó acciones coercitivas, al enfatizar que se mantiene una postura sensible frente al contexto económico, especialmente por los gastos que enfrentan muchas familias con el regreso a clases.


Finalmente, hizo un llamado a los contribuyentes que aún están pendientes de pagar, invitándolos a aprovechar los medios digitales y módulos presenciales para ponerse al corriente y reiteró que el cumplimiento fiscal es clave para el desarrollo del estado y el bienestar colectivo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: control vehicular Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
En Coahuila cumple el 52% del padrón en control vehicular: Administrador Fiscal


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409429

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx