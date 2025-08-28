En Coahuila celebran la sabiduría de los Adultos Mayores

El Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila e INSPIRA Coahuila, celebró la Coronación Estatal del Adulto Mayor 2025 en una emotiva ceremonia que rindió homenaje a la contribución, valores y sabiduría de las y los adultos mayores de la entidad.

El evento fue encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas; la presidenta Honoraria de INSPIRA Coahuila, Paola Rodríguez López y la presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés.

"Estamos celebrando el día de los Abuelos con el gran Baile de Coronación de las Personas Mayores", resaltó el gobernador Manolo Jiménez.

En el evento se efectuó la coronación de la Reina Estatal de las Personas Mayores; donde se eligió como Reina a Tomasa Montoya Cleto del municipio de Torreón y como Princesa a Martina Briones Pérez del municipio de General Cepeda.

Durante su mensaje, el gobernador Jiménez Salinas destacó la labor de las y los adultos mayores en la construcción de la grandeza de Coahuila.

“Gracias al trabajo, al esfuerzo y a la dedicación de nuestros adultos mayores, que durante muchos años han trabajado y se han esforzado para construir la grandeza de los 38 municipios de Coahuila y la grandeza de nuestro estado”, añadió.

El evento contó con la participación de candidatas de los municipios del estado, cada una representando a su comunidad. La Reina y Princesa entrantes fueron coronadas por las autoridades estatales y municipales.

En su discurso, Manolo Jiménez, puntualizó el compromiso de su administración con el bienestar de este sector de la población.

“Desde aquí desde este gran evento, quiero reconocer a todas y todos los adultos mayores a todas las abuelas y abuelos de nuestro estado, porque Coahuila es grande; Coahuila es un estado echado para adelante y ejemplo nacional gracias a ustedes, gracias a las y los abuelos y adultos mayores de Coahuila”, resaltó.

La presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, resaltó la conjunción de esfuerzos del gobierno estatal para atender a las personas adultas mayores a través de diversos programas y acciones para mejorar su calidad de vida.

“Quiero agradecer la presencia de Manolo, de Paola; gracias por el apoyo que nos da siempre para el DIF; para poder realizar todos los programas sociales que llevamos en el Estado y en cada uno de los municipios. Sí, quiero comentarte que todas colaboran de una manera incondicional, y creo que juntos estamos resolviendo mucho la problemática social que tenemos en cada uno de nuestros municipios y en el Estado”, declaró,

En el presídium, el Gobernador estuvo acompañado por el presidente Municipal de Francisco I. Madero, Félix Ramírez Hernández, y la presidenta Honoraria del DIF Municipal, Denys Ortega Mora, entre otras autoridades.

La ceremonia culminó con un baile de vals entre el Gobernador y la Reina entrante, seguido de una cena y baile para todos los asistentes.