En agosto habrá mastógrafos móviles en unidades del IMSS en La Laguna

Durante todo el mes de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila pondrá mastógrafos móviles a disposición de las mujeres derechohabientes mayores de 40 años en Unidades de Medicina Familiar (UMF), Hospitales Generales de Zona y de Subzona (HGZ/HGSZ) que se ubican en las cinco regiones del estado. En La Laguna, el calendario se estableció del 1 al 27 de dicho mes y se distribuye de la siguiente forma: 1 y 18 de agosto UMF No. 80 de Torreón; 6 y 27 de agosto el HGSZ No. 6 de Parras; 7 y 19 de agosto el HGZ No. 21 de San Pedro y el 8 y 20 de agosto el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero. El 11 y 21 de agosto, el mastógrafo móvil brindará servicio en el HGZ No. 16 de Torreón; 12 y 25 de agosto en el HGZ No. 18 de Torreón; 13 y 22 de agosto en la UMF No. 66 de Torreón; 14 de agosto en la UMF No. 93 de Torreón y 15 y 26 de agosto en la UMF No. 83 de Matamoros.

El Seguro Social invita al citado sector de la población a que aprovechen el servicio de mastografías que se ofrece a través de las unidades de salud de manera gratuita con la intención de apoyar en la detección oportuna de cáncer de mama.

Para ser beneficiarias no es necesario acudir con cita, sin embargo, se recomienda acercarse con tiempo a su UMF de adscripción para solicitar informes sobre la programación de los estudios, así como de los requisitos y condiciones para presentarse. Regularmente, el Instituto lo que solicita es que las pacientes acudan vestidas de preferencia con ropa de dos piezas (blusa y pantalón o blusa y falda) ya que así no habrá necesidad de que se quiten toda la ropa el día de su estudio.

Otra recomendación es bañarse y no ponerse desodorante ni talco pues la mayoría de estos productos contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de Rayos X.

Mastógrafos móviles IMSS.

El IMSS recuerda que mediante estos estudios se logra detectar con oportunidad tanto el cáncer de seno como otras enfermedades de la glándula mamaria. En este sentido, se incrementan significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso y la supervivencia.

En otras regiones de Coahuila, el calendario quedó así:

Desde el viernes 1 de agosto se contará con la presencia de este en la región Norte, Carbonífera y Centro a través de las siguientes unidades: UMF No. 60 de Nava; HGZ No. 24 de Nueva Rosita; UMF No. 10 de San Buenaventura; HGZ No. 7 de Monclova, así como las UMF No. 84 y No. 86.

Además en las UMF No. 23 de Sabinas; No. 64 de Morelos; No. 79 de Piedras Negras; No. 87 y 81 de Ciudad Acuña; en Palaú, estará en el Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 27; en Frontera, en las UMF No. 9 y No. 85; en Múzquiz en la UMF No. 25; y en la UMF No. 31 de Barroterán. Y en la región Sureste, será mediante las UMF No. 88 y No. 3 de Ramos Arizpe donde se brindará el servicio de mastografías.