En abonos, comienza la compra de útiles escolares en Francisco I. Madero

Aunque son pocas ya hay madres de familia que, empiezan a surtir lo útiles escolares debido a que tienen hasta tres hijos en primaria y secundaria, van pagando en abonos bien adquieren los materiales en partes.

Las personas que atienden los negocios de papelerías, en el municipio de Francisco I. Madero comentan que la lista más barata que les ha tocado surtir ronda los 600 pesos, para alumnos de preescolar y en primaria varia de mil a mil 500 pesos, dependiendo si es en escuela pública o privada.

Aunque en los dos lugares a donde se acudió coinciden que, todavía las ventas están “despacio” y más este año, en que se extendió el periodo vacacional, por lo que estiman que, para mediados de agosto, se eleven el “movimiento” de la compra de útiles escolares.

Reiteraron que hay quienes acuden para que les hagan el presupuesto y a veces optan por dejar la lista van pagando en abonos, otras se llevan lo que alcanzan a cubrir con el dinero que traen en ese momento.

Incluso dijeron que, también hay quienes optan por comprar, plumas, colores, marcadores y ese tipo de artículo en las tiendas chinas, lo que para ellos representa una competencia desleal, pese a que en sus negocios ofrecen descuento en la compra de los materiales escolares.

“Hasta ahorita está muy lenta la venta de los útiles, han sido muy pocas los que han venido y casi han sido puros materiales para preescolar y más o menos se gasta de 500 a 600 pesos y aunque para unos no es mucho, cuando se tienen hasta tres niños en la escuela, pues si está pesado de primaria han venido uno que otro y si está un poco más caro, porque también depende si es en escuela pública o privada”.

Las entrevistadas mencionaron que, en lo que respecta a los precios de la mercancía que ellas adquieren, dijeron que cada año aumenta, pero ellas no pueden vender más caro para no “castigar” tanto a sus clientes, pues la mayoría de sus clientes son de la zona rural y como ya se sabe los sueldos no son tan altos y hay familias con varios hijos en edad escolar.