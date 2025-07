Empresarios exigen soluciones definitivas ante deterioro vial en sector industrial de Gómez Palacio

Empresarios de la cuarta etapa del sector industrial de Gómez Palacio lanzaron un llamado urgente al municipio para reparar los graves daños viales que afectan el tránsito diario en calles como Indé y Simón Bolívar, donde enormes hoyancos han transformado la zona en un verdadero desafío para la movilidad.

A través de un recorrido por el lugar, se constató el estado crítico del pavimento: socavones profundos que impiden la adecuada circulación vehicular obligan a conductores a subir a las banquetas para evitar daños, mientras que trabajadores, ciclistas y peatones se ven obligados a desplazarse con precaución por miedo a accidentes. El problema se ha intensificado con las lluvias recientes y el tráfico pesado de unidades de carga que circulan constantemente por el sector.

Representantes de empresas como EQ Manufacturas, Mediker e Imesa expresaron su preocupación ante el impacto en sus operaciones.

“Más de 500 trabajadores tienen dificultades para llegar a sus centros laborales. El pavimento ya no resiste, y los parches con tierra no son una solución. Se necesita una intervención de fondo, no una manita de gato”, expresó Genoveva Puente, administradora de Imesa.

Los testimonios coinciden en que los arreglos temporales realizados por el ayuntamiento, como rellenar los baches con tierra durante días sin lluvia, resultan insuficientes.

“Con la primera precipitación, todo lo que se hizo se deslava y los hoyos se hacen más grandes. Pedimos que se reemplace el asfalto por placas de concreto, como las que fueron colocadas hace años en otros cruceros, y que han resistido mucho mejor el desgaste”, señaló Alfredo Piñera, director de Mediker.

Además del deterioro vial, los empresarios denuncian el riesgo que representa un poste de electricidad inclinado con cuchillas expuestas en el cruce de Simón Bolívar y Armando del Castillo Franco. A pesar de múltiples reportes a Protección Civil y Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde diciembre, el problema sigue sin ser atendido.

La falta de mantenimiento acumulado en los últimos años ha generado condiciones inaceptables que afectan tanto a la imagen del parque industrial como a la seguridad de quienes lo transitan. Oscar Corro, de EQ Manufacturas, advirtió que si no se atiende el problema con materiales resistentes y obras bien planeadas, “seguiremos gastando en reparaciones temporales que no solucionan nada. Esto ya es una batalla diaria”.

Los empresarios agradecieron que se les escuche, pero insistieron en que se requieren acciones concretas y duraderas que garanticen una mejora real en la infraestructura vial del sector.