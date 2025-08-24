Coahuila Congreso de Coahuila Coahuila Monclova

Visas

Empresario hotelero pide no especular sobre retiro de visa a funcionaria estatal

De la Garza puntualizó que, en este caso, se debe recordar la relevancia de la trayectoria de Villarreal

Empresario hotelero pide no especular sobre retiro de visa a funcionaria estatal

Empresario hotelero pide no especular sobre retiro de visa a funcionaria estatal

SERGIO A. RODRÍGUEZ

El secretario general de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila A.C., Armando de la Garza Gaytán, pidió no especular respecto al retiro de la visa estadounidense a la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal, al señalar que existen múltiples causas posibles para esta decisión y que no necesariamente implican responsabilidades delictivas.

Explicó que el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de cancelar visas por motivos muy diversos, que van desde temas administrativos, sanitarios o de protocolo oficial, hasta cuestiones menores relacionadas con regulaciones migratorias, lo que hace indispensable evitar la desinformación.

De la Garza puntualizó que, en este caso, se debe recordar la relevancia de la trayectoria de Villarreal, quien anteriormente fue directora de Seguridad Pública en Coahuila y actualmente funge como enlace gubernamental en la región norte, por lo que su investidura obliga a que exista claridad y transparencia ante la sociedad.

Llama a la transparencia

El empresario consideró que sería adecuado que la funcionaria solicitara a las autoridades estadounidenses el motivo específico de la cancelación, a fin de evitar interpretaciones erróneas. “No se deben hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Por la investidura del cargo, debe haber una aclaración pública”, expresó.

Recordó que en los primeros reportes sobre este caso hubo medios que publicaron y retiraron la información rápidamente, lo que a su juicio refleja la dificultad de ocultar un hecho de este nivel. Subrayó que el gobierno estatal no debe minimizar la situación, pero tampoco permitir que se sobredimensione.


De la Garza recalcó que, aunque la visa es considerada un privilegio y no un derecho, los mexicanos tienen la facultad de exigir explicaciones cuando este documento es retirado, especialmente en el caso de un funcionario estratégico para el Estado.


Finalmente, reiteró que lo más importante es que no haya espacio para rumores ni especulaciones que puedan dañar la imagen de la funcionaria o del gobierno estatal, destacando que la claridad es la única vía para mantener la confianza ciudadana.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Visas Sonia Villarreal

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Empresario hotelero pide no especular sobre retiro de visa a funcionaria estatal


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408879

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx