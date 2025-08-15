Nacional Claudia Sheinbaum CFE Visa americana Narcotráfico SCJN

Donald Trump

Embajador de Estados Unidos en México acota palabras de Trump, ¿Qué dijo?

Embajador de Estados Unidos en México acota palabras de Trump, ¿Qué dijo?

Embajador de Estados Unidos en México acota palabras de Trump, ¿Qué dijo?

EL SIGLO

Este jueves, luego de que el presidente Donald Trump declaró que “México hace lo que le decimos que haga” y la presidenta Claudia Sheinbaum se limitará a justificar diciendo que es su forma de hablar y es en realidad el pueblo el que manda, el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald D. Johnson, salió a destacar los logros de ambos países. 

A través de un comunicado, Johnson expresó que era un honor servir como embajador en México durante la época de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestando “no existe una relación más importante que la que tenemos con México”

Destacaron que con México se comparte la relación comercial más grande de la historia y las comunidades más numerosas de ciudadanos de cada país viviendo en el extranjero. 

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que en México viven alrededor de un millón de estadounidenses, de los cuales debe destacarse la mayoría están en situación irregular, aunque con menor riesgo de deportación que los connacionales en Estados Unidos.

En marzo pasado, el diario Excélsior publicó que los vecinos del norte se mudaron a México en búsqueda de un costo de vida más bajo, la flexibilidad del trabajo remoto y la inflación en Estados Unidos. 


Para Johnson, la relación México-Estados Unidos “Esta es una relación única, impacta la vida de nuestras naciones, comunidades y familias a diario”. 


De los avances en los distintos temas, señaló que junto a Sheinbaum ha trabajado estrechamente como “socios soberanos” impulsando prioridades comunes como detener el flujo ilegal de armas, fentanilo y otras drogas; la trata de personas y agilizar el tránsito del comercio legal, entre otros.


Finalmente el embajador enumeró 10 logros claves, los cuales consisten en:


1. La frontera más segura de la historia: migración irregular se redujo a niveles récord, con cero liberaciones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. 


2. Traslado de 55 criminales de alto perfil relacionados con cárteles de México a los Estados Unidos.


3. Disminución de muertes por fentanilo en los Estados Unidos.


4. Aumento significativo en las incautaciones de fentanilo en México, dando como resultado que las incautaciones en la frontera estadounidense se redujeron a menos de la mitad.


5. Acuerdo histórico para resolver la crisis de aguas residuales Tijuana–San Diego, logrando playas más limpias para nuestros pueblos y soluciones ambientales duraderas. 


6. Golpe a las finanzas de los cárteles mediante esfuerzos conjuntos de los Estados Unidos y México contra el lavado de dinero, desmantelando canales ilícitos de financiamiento.


7. Designación de cárteles como organizaciones terroristas, desbloqueando un amplio rango de nuevas facultades y recursos para combatirlos.


8. Apoyo a la creación de una nueva Unidad Fronteriza en Sonora como modelo para otros estados fronterizos, incluyendo eventualmente los de la frontera sur, para frenar la migración ilegal y fortalecer la seguridad en una región clave.


9. Colaboración entre autoridades de los Estados Unidos, México y otras organizaciones internacionales de seguridad para hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la más segura y memorable.


10. Aprovechamiento de la tecnología y la innovación para transformar la forma de enfrentar a las organizaciones criminales internacionales. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Sheinbaum Donald Trump Claudia Sheinbaum

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Embajador de Estados Unidos en México acota palabras de Trump, ¿Qué dijo?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406696

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx