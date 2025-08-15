Embajador de Estados Unidos en México acota palabras de Trump, ¿Qué dijo?

Este jueves, luego de que el presidente Donald Trump declaró que “México hace lo que le decimos que haga” y la presidenta Claudia Sheinbaum se limitará a justificar diciendo que es su forma de hablar y es en realidad el pueblo el que manda, el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald D. Johnson, salió a destacar los logros de ambos países.

A través de un comunicado, Johnson expresó que era un honor servir como embajador en México durante la época de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestando “no existe una relación más importante que la que tenemos con México”

Destacaron que con México se comparte la relación comercial más grande de la historia y las comunidades más numerosas de ciudadanos de cada país viviendo en el extranjero.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que en México viven alrededor de un millón de estadounidenses, de los cuales debe destacarse la mayoría están en situación irregular, aunque con menor riesgo de deportación que los connacionales en Estados Unidos.

En marzo pasado, el diario Excélsior publicó que los vecinos del norte se mudaron a México en búsqueda de un costo de vida más bajo, la flexibilidad del trabajo remoto y la inflación en Estados Unidos.

Para Johnson, la relación México-Estados Unidos “Esta es una relación única, impacta la vida de nuestras naciones, comunidades y familias a diario”.

De los avances en los distintos temas, señaló que junto a Sheinbaum ha trabajado estrechamente como “socios soberanos” impulsando prioridades comunes como detener el flujo ilegal de armas, fentanilo y otras drogas; la trata de personas y agilizar el tránsito del comercio legal, entre otros.

Finalmente el embajador enumeró 10 logros claves, los cuales consisten en:

1. La frontera más segura de la historia: migración irregular se redujo a niveles récord, con cero liberaciones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos.

2. Traslado de 55 criminales de alto perfil relacionados con cárteles de México a los Estados Unidos.

3. Disminución de muertes por fentanilo en los Estados Unidos.

4. Aumento significativo en las incautaciones de fentanilo en México, dando como resultado que las incautaciones en la frontera estadounidense se redujeron a menos de la mitad.

5. Acuerdo histórico para resolver la crisis de aguas residuales Tijuana–San Diego, logrando playas más limpias para nuestros pueblos y soluciones ambientales duraderas.

6. Golpe a las finanzas de los cárteles mediante esfuerzos conjuntos de los Estados Unidos y México contra el lavado de dinero, desmantelando canales ilícitos de financiamiento.

7. Designación de cárteles como organizaciones terroristas, desbloqueando un amplio rango de nuevas facultades y recursos para combatirlos.

8. Apoyo a la creación de una nueva Unidad Fronteriza en Sonora como modelo para otros estados fronterizos, incluyendo eventualmente los de la frontera sur, para frenar la migración ilegal y fortalecer la seguridad en una región clave.

9. Colaboración entre autoridades de los Estados Unidos, México y otras organizaciones internacionales de seguridad para hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la más segura y memorable.

10. Aprovechamiento de la tecnología y la innovación para transformar la forma de enfrentar a las organizaciones criminales internacionales.