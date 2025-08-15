Se enfrentan Trump y Claudia

Después de que el presidente Donald Trump afirmara que México "hace lo que Estados Unidos le dice que haga", la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el país "el pueblo manda".

"Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda", aseguró al final de un mensaje en video, tras inaugurar la nueva sede de la Cineteca Nacional, en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

Previamente, en un encuentro con periodistas, Trump aseguró que desde el cierre de fronteras, EUA "ganó respeto de todo el mundo".

"Y México hace lo que les decimos que hagan. Y Canadá hace lo que les decimos que hagan. Porque tenemos las dos fronteras (...) y ambas eran horribles", dijo el republicano.

Por la mañana, en medio de la negociación con Estados Unidos para la firma de un acuerdo en materia de seguridad, la presidenta Sheinbaum había reprochado los pocos resultados de ese país en el combate al tráfico de armas hacia México así como en la distribución de fentanilo y el lavado de dinero.

La mandataria fue cuestionada sobre "la desproporción" en los resultados de los Gobiernos de México y EUA en el combate al crimen, a lo que respondió que las acciones realizadas por el Gobierno de Trump se han quedado cortas.

"Es muy poca todavía (la incautación) de armas de Estados Unidos a México. Y eso es parte de lo que trabajamos permanentemente en las mesas y en el diálogo. Ellos tienen que hacer su parte, porque allá hay comercialización ilegal del fentanilo.

"¿Quién vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos?, ¿en Filadelfia, que queda del otro lado?, ¿cómo llega hasta allá el fentanilo?, ¿quién lo distribuye?, ¿quién lo vende? El lavado de dinero en Estados Unidos, porque ¿dónde (va) ese dinero por la venta de fentanilo y de otras drogas?", preguntó.

En estas semanas, México y Estados Unidos están finalizando la negociación de un acuerdo bilateral de seguridad, enfocado al combate al narcotráfico, el flujo de armas y el combate a la violencia.

En diversas intervenciones, Sheinbaum ha asegurado que el pacto no contempla la incursión de tropas del ejército norteamericano en territorio nacional y está basado en cuatro principios: respeto a la soberanía y a la territorialidad, confianza mutua y cooperación

'ALERTAS NO TIENEN MUCHO IMPACTO'

Luego de que el pasado martes, el Departamento de Estado de EUA advirtió a sus ciudadanos de riesgo de incidentes de violencia en 30 de las 32 entidades de México, excluyendo a Yucatán y Campeche, la Presidenta Sheinbaum sostuvo que estos avisos "no tienen mucho impacto", pues el turismo de norteamericanos ha aumentado.