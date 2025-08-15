Torreón REGRESO A CLASES Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación

Se enfrentan Trump y Claudia

Donald Trump declaró ayer en la Casa Blanca que 'México hace lo que les decimos'

el siglo de torreón

Después de que el presidente Donald Trump afirmara que México "hace lo que Estados Unidos le dice que haga", la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el país "el pueblo manda".

"Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda", aseguró al final de un mensaje en video, tras inaugurar la nueva sede de la Cineteca Nacional, en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

Previamente, en un encuentro con periodistas, Trump aseguró que desde el cierre de fronteras, EUA "ganó respeto de todo el mundo".

"Y México hace lo que les decimos que hagan. Y Canadá hace lo que les decimos que hagan. Porque tenemos las dos fronteras (...) y ambas eran horribles", dijo el republicano.

Por la mañana, en medio de la negociación con Estados Unidos para la firma de un acuerdo en materia de seguridad, la presidenta Sheinbaum había reprochado los pocos resultados de ese país en el combate al tráfico de armas hacia México así como en la distribución de fentanilo y el lavado de dinero.


La mandataria fue cuestionada sobre "la desproporción" en los resultados de los Gobiernos de México y EUA en el combate al crimen, a lo que respondió que las acciones realizadas por el Gobierno de  Trump se han quedado cortas.


"Es muy poca todavía (la incautación) de armas de Estados Unidos a México. Y eso es parte de lo que trabajamos permanentemente en las mesas y en el diálogo. Ellos tienen que hacer su parte, porque allá hay comercialización ilegal del fentanilo.


"¿Quién vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos?, ¿en Filadelfia, que queda del otro lado?, ¿cómo llega hasta allá el fentanilo?, ¿quién lo distribuye?, ¿quién lo vende? El lavado de dinero en Estados Unidos, porque ¿dónde (va) ese dinero por la venta de fentanilo y de otras drogas?", preguntó.


En estas semanas, México y Estados Unidos están finalizando la negociación de un acuerdo bilateral de seguridad, enfocado al combate al narcotráfico, el flujo de armas y el combate a la violencia.


En diversas intervenciones, Sheinbaum ha asegurado que el pacto no contempla la incursión de tropas del ejército norteamericano en territorio nacional y está basado en cuatro principios: respeto a la soberanía y a la territorialidad, confianza mutua y cooperación


'ALERTAS NO TIENEN MUCHO IMPACTO'


Luego de que el pasado martes, el Departamento de Estado de EUA advirtió a sus ciudadanos de riesgo de incidentes de violencia en 30 de las 32 entidades de México, excluyendo a Yucatán y Campeche, la Presidenta  Sheinbaum sostuvo  que estos avisos "no tienen mucho impacto", pues el turismo de norteamericanos ha aumentado.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406564

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx