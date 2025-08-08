Eligen a la reina del Adulto Mayor del DIF Torreón y sus dos princesas

Doña Tomasa Montoya Cleto, fue elegida como Reina del Adulto Mayor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón tras realizar la elección este viernes

En el proceso fue nombrada como princesa 1, Irma Delgado Pérez y María del Carmen González Cruz, como princesa número 2 quienes junto con Doña Tomasa Montoya, serán coronadas como tal por el alcalde Román Alberto Cepeda González durante el tradicional Baile Cana Al Aire el próximo jueves 21 de agosto, en la Plaza Mayor.

Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del organismo, destacó que esta es una actividad que organiza el Ayuntamiento de Torreón, a través del DIF municipal, con el propósito de reconocer y enaltecer la contribución de las mujeres al legado de la ciudad.

“Cada una de nuestras participantes representa historias de vida que inspiran, y este evento es un homenaje a su ejemplo, fortaleza y alegría”, dijo Bremer de Cepeda.

La elección se llevó a cabo durante un desayuno en el que participaron las 100 personas inscritas. Se eligieron a 10 finalistas y posteriormente mediante una ronda de preguntas, un jurado calificador seleccionó a la reina y princesas.

Como premio representativo, Bremer de Cepeda entregó un ramo de flores a cada ganadora, en espera de su coronación oficial por el Alcalde en la Plaza Mayor.

Por su parte, la directora general del DIF, Marlene Martínez Valdés, informó que durante el mes de agosto se realizan diversas actividades para celebrar a los adultos mayores, siendo el Baile Cana Al Aire el evento más importante.

El jurado calificador estuvo conformado por la presidenta de la Comisión de DIF, Karla Liliana Centeno Félix; las regidoras, Graciela Guadalupe Martínez Barraza y Zazil Pacheco Pérez; así como el director de Pensiones y Beneficios para los Trabajadores del Ayuntamiento de Torreón, José Arturo Rangel Aguirre.

Cabe destacar que la entrega de boletos para el Baile Cana Al Aire se anunciará en próximos días a través de las redes sociales oficiales de DIF Torreón