Elección Judicial es una farsa: diputado federal Marcelo Torres

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño calificó la elección del Poder Judicial de la Federación como una farsa, pues aseguro que la decisión fue tomada desde Palacio Nacional.

“Lo que está buscando al gobierno federal, Morena, el narco partido, es precisamente tratar de legitimar esta farsa, está burla hacia el Estado de Derecho, hacia la libertad de los propios mexicanos, porque hay estados donde son candidaturas únicas, otros donde la gente va a tener 51 candidatos de 360, es una locura”, expresó.

“Realmente es una aberración, somos un ridículo internacional, y por eso es que me he manifestado, como muchos de mis compañeros de partido, de que realmente no podemos avalar esta farsa de la renovación de un Poder Judicial amañado, donde está involucrado el crimen organizado y donde son candidatos ‘a modo’ del gobierno”, agregó.

Torres Cofiño dijo que un Poder Judicial en plena libertad, hubiera podido prohibir algunas de las decisiones inconstitucionales de la administración federal.

El diputado federal consideró que se ha coptado los poderes en México y así se ha perdido la democracia. Señaló que, en el caso de los estados, tuvieron que acatar la disposición constitucional y no fue determinación de los gobernadores, por lo que responsabilizó a Morena de tratar de acabar con las instituciones.