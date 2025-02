Elección de jueces y magistrados es una simulación: Barra de Abogados de la Comarca Lagunera

La elección de jueces y magistrados no es más que una simulación, afirmó el presidente de la Barra de Abogados de la Comarca Lagunera, David Machado Orozco.

En ese sentido, comentó que ya es de conocimiento de todos de cómo se planeó la estrategia para la elección de jueces y magistrados: en un tiempo corto para que la gente no pudiera participar y con eso lograr mantener la gente que tienen en el poder, esa es una de las inconsistencias.

La otra, según mencionó, es que si preguntamos cómo vemos la justicia en Coahuila, pues es pésima, hay criterios o como ellos le llaman, “líneas” para resolver ciertos asuntos.

Por lo anterior, no descartó la posibilidad de que ellos mismos ganen la elección, y la inconformidad es que no permitió a toda la línea de abogados participar.

Indicó que la Reforma al Poder Judicial es procedente y tiene muy buenas intenciones, que era el de mejorar la administración de la justicia y asegurar que la gente que usa esos servicios tuviera abierta la puerta para tener contacto con los jueces.

Aseguró que dicha situación se vive en Coahuila, porque es donde labora, pero no descarta que sea en todo el país.

“Aquí en los juzgados del Fuero Común es lo mismo, no quieren que nadie los vea. Vamos a poner un ejemplo, si le preguntamos a Mery cómo hizo el proceso de los jueces que ahorita ya nombró, no nos va a poder decir, porque simplemente los abogados sabemos que hay una lista que le llaman la reserva, entonces esa lista debe ser pública de tal forma que debió decir que hay cinco o seis abogados, pues vamos a los primeros cinco o cuatro que tienen mejor promedio, pero violan los procedimientos, esa es la verdad. Aparte de no ser pública, se habla de qué entre ellos acomodaron a la gente que no tiene la capacidad, sigue siendo un pago de favores, y hasta dicen que la novia ya está ahí, entonces no hay un proceso de selección, y contra lo que sea, los metió”, expuso.