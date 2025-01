Javier Milei, Foro Económico Mundial, 2025

Esta vez el salón de plenos del Foro Económico Mundial fue invadido no por uno sino por dos rebeldes con causa. El primero fue el argentino Javier Milei y unas horas después le tocó el turno al estadounidense Donald Trump. No recuerdo haber visto dos presentaciones consecutivas tan disruptivas en los años que llevo viniendo.

Si en 2024 Milei rompió esquemas al sostener que "un empresario exitoso es un héroe", en este 2025 atacó el "edificio ideológico del wokismo enfermizo. que tanto daño le está haciendo a Occidente". Rechazó "la premisa fundamental de que la igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen instancias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representan una mina de oro para los burócratas con aspiraciones de omnipotencia".

"Lo repito: la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mayor parte. Un sistema que se esconde detrás de discursos bienpensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones". El mercado, afirmó, ha construido la mayor prosperidad de la historia, ya que el producto "se multiplicó por 20", "sacando de la pobreza al 90 por ciento de la población mundial, aun cuando la población se multiplicó por ocho veces". Más aún, declaró: "No existen las fallas de mercado".

Advirtió que el wokismo es "un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso: feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros". Para muchos en el Foro, que han promovido estos principios, las palabras se sintieron como una cachetada sin guante de ningún color.

Trump ofreció una recapitulación de su discurso inaugural del 20 de enero, incluidas sus mentiras. Afirmó que Estados Unidos ha caído en "unos desastres que hemos heredado de un grupo totalmente inepto" y que ha dejado "la mayor inflación en la historia moderna" (en realidad, la inflación en 2024 fue de 3.2 por ciento contra 12.3 por ciento en 1974). Demostró que no cree en los mercados libres al decir que pedirá a Arabia Saudita y a la OPEP "que bajen el precio del petróleo", y añadió que "las tasas de interés deberían estar bajando en todo el mundo" por su victoria electoral.

Mientras que el Foro ha defendido la necesidad de bajar el uso de combustibles fósiles, Trump declaró que su gobierno promoverá el empleo de petróleo y gas, y también del "buen y limpio carbón". Una vez más se quejó del déficit comercial con Canadá. "No es justo que tengamos un déficit de 200 mil millones o 250 mil millones de dólares", con lo que exhibió su ignorancia sobre los factores que inciden sobre la balanza comercial. Cuestionó también el trato que México le da a Estados Unidos, pero añadió que "estamos lidiando con México, pienso, muy bien. Solo queremos ser tratados justamente por las otras naciones". En temas sociales declaró: "Lo he hecho oficial, una política oficial de los Estados Unidos, que hay solo dos géneros, masculino y femenino, y no tendremos a hombres participando en deportes femeninos, y las operaciones transgénero, que se pusieron de moda, ocurrirán solo rara vez".

Milei y Trump llegaron ayer a perturbar el pensamiento de Davos. Yo tengo muchos cuestionamientos sobre las posiciones de ambos, pero entiendo la rebelión ante el wokismo, la imposición a la sociedad de lo políticamente correcto y el abandono del sentido común.

INTELIGENCIA

En Davos los políticos muestran temor ante la inteligencia artificial, pero muchos especialistas ven grandes beneficios. Albert Bourla de Pfizer señaló ayer que la tecnología permitirá refinar las quimioterapias para que ataquen solo a las células cancerosas y no a todas. Ruth Porat de Alphabet añadió que la IA permitirá "la democratización" de la salud y de la educación".

