El viernes inicia registro para la Pensión de Mujeres Bienestar, exhorta delegada a acudir

El viernes primero de agosto empiezan con los registros para la Pensión Mujeres Bienestar, el cual se entrega a mujeres de 60 a 62 años.

La delegada de la Región Desierto de la Secretaria del Bienestar, Aida Mata Quiñones, recalcó que solamente deben acudir las personas con los 60 años cumplidos al primero de agosto, ya que el sistema no permite inscribir a aquellas que todavía tienen 59 años o que les falten algunos meses.

“Les pedimos que acudan solamente las que tienen los 60 años cumplidos, por que luego se presentan y luego dan por hecho que ya tenemos su papelería y pues no, deben presentarse ya cuando tengan la edad, ya cuando se abren los registros, por que antes no nos lo acepta el sistema”, recalcó.

Los requisitos son; acta de nacimiento, CURP validada, comprobante de domicilio y dos números de teléfono de contactos que sean permanentes, es decir que no cambien continuamente el número.

Las interesadas deben acudir a las oficinas de la Secretaria del Bienestar en cada uno de los municipios del estado, que en el caso de Francisco I. Madero se encuentran en el edificio de la Presidencia Municipal y en San Pedro, en donde comúnmente se conoce como el CADER (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) el cual se encentra por el bulevar Miguel Hidalgo, a la entrada de la ciudad.

Finalmente, la delegada de la Secretaria del Bienestar, dijo que el tramite es personal y la beneficiaría puede acudir acompañada por algún familiar, no inscribirse mediante “gestores” o intermediarios y no tiene ningún costo, por lo que exhortó a que no se dejen engañar.