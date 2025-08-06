El viernes gran final de la Liga Juvenil Sinergia de beisbol, se enfrentarán equipos de San Pedro y Torreón

Emoción, entrega y grandes jugadas han marcado la final de la Liga Juvenil de Beisbol Sinergia, donde los Leones de San Pedro y los Laguneros Jr. se mantienen empatados a una victoria por bando.

El campeonato se definirá este viernes 8 de agosto, a las 15:30 horas, en el campo de la Unidad Deportiva Aeropuerto, en la ciudad de Torreón.

La serie final se reanudó el pasado viernes en San Pedro, donde se vivió una intensa jornada beisbolera con la conclusión del primer juego y el desarrollo del segundo partido, que fue dominado por el equipo sampetrino.

El primer duelo se resolvió a favor de Laguneros Jr. con una dramática carrera de Jared González, impulsada por un infieldhit de Ángel Velázquez, cerrando el marcador 13-12. Gael Hidrogo se llevó el triunfo en labor de relevo, mientras que Abraham Velázquez cargó con la derrota.

En el segundo juego, los Leones de San Pedro se repusieron con fuerza y vencieron 7-1, gracias a una soberbia actuación del lanzador Brandon Esquivel, quien lanzó seis entradas sólidas, ponchando a 12 bateadores y limitando al rival a cinco imparables; además, colaboró ofensivamente con una carrera producida.

El ataque sampetrino fue liderado por Alonso Santos, Ángel Niño y Eduardo Cruz, quienes impulsaron carreras clave desde la primera entrada; el abridor lagunero Mario Lozano no pudo contener la ofensiva felina, recibiendo cuatro carreras limpias en menos de una entrada.

Ubaldina Mata González, jefa de Fomento Deportivo, informó que, ha sido decisivo el extraordinario desempeño que han tenido los Leones de San Pedro en su primer torneo de la Liga Sinergia.

Ambas escuadras llegan motivadas al juego decisivo. La afición de San Pedro ha demostrado un gran respaldo al equipo dirigido por Luis Gallardo y Saúl Hernández, por lo que se espera una gran asistencia este viernes en la Unidad Deportiva Aeropuerto.