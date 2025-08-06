Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Beisbol Lagunero

El viernes gran final de la Liga Juvenil Sinergia de beisbol, se enfrentarán equipos de San Pedro y Torreón

El viernes gran final de la Liga Juvenil Sinergia de beisbol, se enfrentarán equipos de San Pedro y Torreón

El viernes gran final de la Liga Juvenil Sinergia de beisbol, se enfrentarán equipos de San Pedro y Torreón

MARY VÁZQUEZ

Emoción, entrega y grandes jugadas han marcado la final de la Liga Juvenil de Beisbol Sinergia, donde los Leones de San Pedro y los Laguneros Jr. se mantienen empatados a una victoria por bando.

El campeonato se definirá este viernes 8 de agosto, a las 15:30 horas, en el campo de la Unidad Deportiva Aeropuerto, en la ciudad de Torreón.

La serie final se reanudó el pasado viernes en San Pedro, donde se vivió una intensa jornada beisbolera con la conclusión del primer juego y el desarrollo del segundo partido, que fue dominado por el equipo sampetrino.

El primer duelo se resolvió a favor de Laguneros Jr. con una dramática carrera de Jared González, impulsada por un infieldhit de Ángel Velázquez, cerrando el marcador 13-12. Gael Hidrogo se llevó el triunfo en labor de relevo, mientras que Abraham Velázquez cargó con la derrota.

En el segundo juego, los Leones de San Pedro se repusieron con fuerza y vencieron 7-1, gracias a una soberbia actuación del lanzador Brandon Esquivel, quien lanzó seis entradas sólidas, ponchando a 12 bateadores y limitando al rival a cinco imparables; además, colaboró ofensivamente con una carrera producida.


El ataque sampetrino fue liderado por Alonso Santos, Ángel Niño y Eduardo Cruz, quienes impulsaron carreras clave desde la primera entrada; el abridor lagunero Mario Lozano no pudo contener la ofensiva felina, recibiendo cuatro carreras limpias en menos de una entrada.


Ubaldina Mata González, jefa de Fomento Deportivo, informó que, ha sido decisivo el extraordinario desempeño que han tenido los Leones de San Pedro en su primer torneo de la Liga Sinergia.


Ambas escuadras llegan motivadas al juego decisivo. La afición de San Pedro ha demostrado un gran respaldo al equipo dirigido por Luis Gallardo y Saúl Hernández, por lo que se espera una gran asistencia este viernes en la Unidad Deportiva Aeropuerto.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Beisbol Lagunero

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El viernes gran final de la Liga Juvenil Sinergia de beisbol, se enfrentarán equipos de San Pedro y Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404479

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx