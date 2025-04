El viejo orden mundial se derrumba

El tablero internacional sigue tambaleándose peligrosamente. Hay la percepción de que los asuntos mundiales están de cabeza, y siguen una trayectoria regresiva de manera acelerada. Muchos países, empezando por las potencias, están recalculando apresuradamente sus intereses, capacidades, posiciones y acciones. Hay riesgos y costos extremadamente elevados a causa de las múltiples guerras en varias regiones. Después de más de tres años, la invasión y la guerra impuesta por Rusia a Ucrania podría encontrar un desenlace trágico y devastador, si se termina por recompensar al agresor y avasallar al agredido. La conquista territorial por medio de la fuerza es inaceptable, contraria a todas aquellas normas acordadas hace ochenta años para conseguir la convivencia pacífica entre las naciones. Putin rechazó un plan de alto al fuego por 30 días impulsado por Trump y ha dilatado y condicionado las conversaciones para continuar extendiendo su ofensiva militar en todos los frentes. Al igual que Zelenski, están dispuestos a hablar de acabar la guerra, pero en los hechos no están preparados para dejar de combatir.

El principio de un acuerdo de paz debe asegurar el cese de la destrucción de infraestructura esencial en ambos países, empezando por las instalaciones portuarias y energéticas, además de la navegación y el paso seguro de barcos de carga en el Mar Negro, para que ambos contendientes puedan recuperar plenamente sus capacidades de exportación de granos y productos agropecuarios. Rusia insistirá en conseguir el levantamiento de las sanciones occidentales en su contra, en particular sobre sus bancos para retomar sus exportaciones de hidrocarburos. Ucrania necesita asegurar que haya garantías firmes de largo plazo para su defensa, integridad y gobernabilidad. Estados Unidos las está considerando y podría hacer determinadas concesiones y transacciones. No así los europeos.

Ante los avances de unas negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia, relegando a Ucrania y marginando a los países europeos, la Unión Europea se enfila hacía un costosísimo proceso de rearme, agravando sus divergencias y divisiones respecto de su seguridad y defensa colectiva. Los europeos y los miembros de la OTAN están despertando de una pesadilla y llegado a la terrible conclusión de que Estados Unidos no estará con ellos, ni los respaldará, si llegaran a enfrentar una agresión rusa. Ya no pueden hacerse ningunas ilusiones. Para contrarrestarla, no les queda más que la autodefensa. Con Trump, Estados Unidos ya no es un aliado y un socio confiable. Así también lo piensa, sorprendentemente, el nuevo primer ministro de Canadá. La compra y provisión de armas está a la orden del día y anteceden otras prioridades. Hay conversaciones entre diversos países, no sólo en Europa, sino en Medio Oriente, África, Asia Central y el Indo Pacifico en las que se confirma la necesidad urgente de acordar nuevos marcos conceptuales operativos, acelerar planes, cálculos de escenarios estratégicos y realizar ejercicios militares terrestres, navales y aéreos.

El gobierno de Alemania está dispuesto a endeudarse por primera vez en muchas décadas, resuelto a proveer a Ucrania más armas, equipos, sistemas de defensa aérea, drones y radares. La ministra alemana de exteriores ha sido explícita: "un alto al fuego en los términos de Putin no pondrá fin a la guerra, sino será el preludio de una siguiente ofensiva. Nuestra respuesta a la guerra de Putin debe ser paz a través de la fuerza, paz a través de la unidad y la determinación europeas." Francia sigue haciendo llamados a una "autonomía estratégica" de Europa respecto de Estados Unidos; incluso está considerando junto con el Reino Unido extender la protección de sus arsenales nucleares a su vecinos y aliados. Macron sopesa las extremadamente difíciles alternativas de un eventual despliegue de tropas europeas para conservar la paz, reasegurándola, si efectivamente se pone fin del conflicto armado. La protección aérea de Ucrania frente a los ataques rusos es una opción sobre la mesa.

Polonia está barajando todas sus cartas y ha anunciado planes para que todos los hombres adultos reciban entrenamiento militar. Junto con los estados bálticos, Estonia, Lituania y Latvia -todos vecinos de Rusia- Polonia acaba de salirse del tratado de Ottawa sobre minas antipersonales, considerado la piedra angular para acabar con los daños masivos e inhumanos de la guerra. Lituania es el primer signatario que denuncia la convención sobre bombas de racimo. La conscripción militar está de regreso en Europa. Dinamarca acaba de anunciar que hará obligatoria la conscripción de mujeres elegibles, reduciendo los requisitos de salud para desempeñar roles diversos en las fuerzas armadas. La provocadora visita del vicepresidente Vance a una base aérea estadounidense en Groenlandia no abonó a la concordia, ni aminoró la desconfianza creada por los amagos y las ambiciones territoriales de Washington.

Países pequeños reconocidos por su compromiso internacional y neutralidad, como Irlanda, con una minúscula pero significativa participación en operaciones de paz está discutiendo cambios legislativos para permitir el despliegue de tropas sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, buscando así eludir probables vetos ruso o americano. Podría sentar precedente. Otros, como Suecia, con mayor peso, que ingresó a la OTAN apenas el año pasado anunció ya que destinará hasta el 3.5% del PIB al presupuesto de defensa.

Los arrebatos y amenazas de Trump presagian el regreso de la política del gran garrote de la única superpotencia. Si Putin no acepta un acuerdo de cese de hostilidades en abril, Estados Unidos afirma que impondrá aranceles del 25% a aquellos países compradores de petróleo ruso, empezando por China y la India.

