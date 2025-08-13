Nosotros Eventos columnas Sociales

El tiempo justo para tu cabello

Dejar el acondicionador de 1 a 3 minutos y aplicarlo de medios a puntas es clave para un cabello suave, brillante y sin exceso de grasa.

Dejar el acondicionador de 1 a 3 minutos y aplicarlo de medios a puntas es clave para un cabello suave, brillante y sin exceso de grasa.

El acondicionador es un paso clave en la rutina de cuidado capilar; además de suavizar, hidrata, nutre y protege la fibra del cabello. Sin embargo, el tiempo que se deja actuar es determinante para obtener buenos resultados.

En la mayoría de los casos, se recomienda dejarlo de 1 a 3 minutos, aunque este lapso puede variar según el tipo de cabello, su largo e incluso la rutina (por la mañana o noche).

CONSEJOS PARA POTENCIAR SU EFECTO:

- Seca el exceso de agua con una toalla antes de aplicarlo para que penetre mejor.

- Aplica de medios a puntas, evitando las raíces para prevenir exceso de grasa.

- Respeta el tiempo recomendado y enjuaga bien para evitar residuos.


FORMA CORRECTA DE APLICARLO:


- Usa la cantidad adecuada según el grosor y largo del cabello.


- Aplícalo después del shampoo, aunque si tu cabello es muy fino, puedes invertir el orden.


- Elige el acondicionador más adecuado para tu tipo de cabello (reparador, anti-frizz, para rizos o protector de color).


ACONDICIONADOR VS. MASCARILLA:


- El acondicionador hidrata de forma ligera, protege y facilita el desenredado diario.


- La mascarilla nutre a profundidad y suele usarse de 2 a 3 veces por semana.


- Primero se aplica el acondicionador y luego la mascarilla para sellar la cutícula y aumentar la suavidad.


Usar ambos de forma complementaria ayuda a que el cabello se mantenga fuerte, brillante y protegido. Y recuerda: unos minutos bien aprovechados marcan la diferencia.


               
               


               

               
               

               
               
               
Dejar el acondicionador de 1 a 3 minutos y aplicarlo de medios a puntas es clave para un cabello suave, brillante y sin exceso de grasa.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
