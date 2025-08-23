Ciencia INVESTIGACIÓN MÉDICA ASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN

El telescopio James Webb descubre una luna minúscula en Urano

El primer hallazgo en más de 40 años marca un hito en la exploración del sistema solar

BETO GOITIA

El telescopio espacial James Webb (JWST) ha detectado una diminuta luna en Urano, bautizada provisionalmente como S/2025 U1

Con apenas 10 kilómetros de diámetro, este hallazgo aporta información clave sobre el intrincado sistema de anillos y satélites del planeta gigante, informó la NASA.

Con este descubrimiento, Urano alcanza las 29 lunas confirmadas, de las cuales 14 son consideradas internas, interactuando directamente con sus anillos.

Un objeto que ni la Voyager 2 logró ver




“Es un hallazgo pequeño en tamaño, pero grande en importancia”




Señaló Maryame El Moutamid, investigadora del Instituto de Investigación del Suroeste (EE. UU.), a cargo de las observaciones. 


La especialista destacó que ni siquiera la misión Voyager 2, durante su sobrevuelo en 1986, logró detectar este satélite.


Características de S/2025 U1


La luna orbita a unos 56.000 kilómetros del centro de Urano y su trayectoria casi circular sugiere que pudo haberse originado en las inmediaciones de su posición actual. 

La NASA subraya que ningún otro planeta del sistema solar cuenta con tantas lunas internas tan pequeñas como Urano.


Un sistema complejo de anillos y lunas


Según Matthew Tiscareno, del Instituto SETI, las interacciones entre los anillos y los satélites de Urano reflejan una evolución caótica que borra los límites entre ambos sistemas. 


Además, precisó que S/2025 U1 es más pequeña y tenue que cualquier luna interna conocida hasta ahora, lo que abre la posibilidad de que existan aún más cuerpos por descubrir.


Del legado de la Voyager al JWST




El Moutamid destacó que este avance “continúa la herencia de misiones como la Voyager 2, que hace casi 40 años ofreció la primera mirada cercana a Urano”. 



Hoy, el telescopio James Webb aporta una nueva visión del sistema solar exterior, ampliando la frontera de lo que conocemos sobre este planeta distante.


               
               


               

               
               

               
               
               
