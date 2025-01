El rímel azul es tendencia

El rímel azul que luce Galilea Montijo es la prueba definitiva de que esta tendencia ha llegado para quedarse en 2025. Dicho tono, lejos de ser una moda pasajera, aporta un toque de frescura y modernidad que eleva cualquier maquillaje de ojos.

En una reciente fotografía, la conductora nos demuestra que el cobalto puede ser tan versátil, adaptándose a looks diarios y ocasiones especiales. Por si no lo sabías, tener un cosmético así te ayudará a expresar originalidad.

Para llevar un rímel de colores el equilibrio es la clave. Fiel a este principio, Galilea Montijo ha optado por un maquillaje natural que deja todo el protagonismo a sus ojos; este estilo es ideal para quienes desean experimentar con colores vibrantes sin sentirse sobrecargadas.

Por otro lado, la aplicación del rímel de colores en ambas filas de las pestañas (superiores e inferiores) intensifica la mirada, logrando un efecto dramático. Dicho enfoque es claramente visible en la "Gali", quien luce unos ojos intensos con una máscara cobalto y cuyo acierto es resaltar la belleza de sus ojos cafés.

Como complemento, aplicó una capa de rubor junto con un labial rosa. Dejando su base en un acabo natural, sobresalen unas pequeñas pecas que pueden ser naturales o también es posible pintarlas con un plumín de cejas.

De acuerdo con los expertos en maquillaje, las pestañas de colores se han popularizado no solo por su versatilidad, sino porque ofrecen una forma de reinventar los looks tradicionales. En particular, el rímel azul evoca modernidad y frescura; además, tiene la capacidad de resaltar los ojos verdes, azul, miel y café.