El regreso de MAGA

l futuro es nuestro y nuestra edad de oro acaba de empezar. Gracias. Dios bendiga a América". Aplausos. Así terminó ayer su discurso de toma posesión, el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Olvídense que fue imputado, la presidencia todo lo limpia. Su discurso fue claro, conciso y transparente. Ahí están las claves de lo que viene. Que nadie se diga sorprendido. Para el imaginario estadounidense es la segunda parte de Make America Great Again. Seamos claros: la primera no prendió.

Desde ya, anunció que firmará una serie de órdenes ejecutivas históricas. Conviene repasarlas en orden. Como ya sabemos, toda narrativa exitosa necesita de un enemigo. En este caso, el malo de la película son los migrantes ilegales. Desde la campaña lo dijo, y ahora reafirmó en primer término su política de criminalizar la migración. Literalmente: "devolver a millones y millones de extranjeros criminales". Vaya paradoja histórica, para un país que nació por migrantes sin papeles ni pedigree en el siglo XVIII.

En consecuencia, la frontera del bien y el mal está al sur, con México. Por lo mismo, expresó el mandatario que "nuestra soberanía será restablecida, se restablecerá nuestra seguridad".

Esto se desdobla en dos vías. Declarar una emergencia nacional en la frontera sur, no en el norte, donde el tráfico es canadiense y blanco. Esa orden ejecutiva implica detener, si es que se puede a través de 3 mil 152 kilómetros, las entradas ilegales. Para respaldar esta pretensión, intentó en su primer mandato (2017-2021), levantar un muro, con escasos resultados. Según sus propias palabras, ahora va a enviar tropas para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Como en tantas cosas, Hollywood ya se adelantó en las películas Sicario (2015; 2018). Ahora Trump anunció la firma de las órdenes para decretar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Cabe la pregunta, si en consecuencia, ¿los millones de consumidores también los son? ¡Absurdos del mercado!

La anunciada edad de oro, también mira contra los de casa, en particular hacia el desprestigio de los demócratas. Escuchemos las palabras del presidente: "Mientras nos reunimos hoy, nuestro Gobierno se enfrenta a una crisis de confianza. Durante muchos años, un establishment radical y corrupto ha extraído poder y riqueza de nuestros ciudadanos mientras los pilares de nuestra sociedad están rotos y no puede gestionar ni siquiera una simple crisis en casa".

Trump es un luchador, y como tal, su estrella quedó bajo un designio divino: "Hace solo unos meses, en un hermoso campo de Pensilvania, la bala de un asesino me atravesó la oreja, pero sentí entonces y creo, aún más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Dios me salvó para hacer a Estados Unidos grande de nuevo".

Pero no todo fue blanco. Segmentó su discurso y agradeció el voto de las comunidades negras e hispanas.

Contrario a la globalización, insistió en fortalecer la economía nacional. Sobre el petróleo: "Vamos a perforar, baby, a perforar". Quiere la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país de la Tierra. "Bajaremos los precios, volveremos a llenar nuestras reservas estratégicas hasta arriba y exportaremos energía estadounidense a todo el mundo. Falta ver que Europa, en contra de Rusia, los acepte, no obstante, los precios de mercado. Su visión para los próximos cuatro años es que Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera. Sin embargo, hace rato que China les comió el mandado. No obstante, insistió en regresar a las glorias perdidas. Quiere de vuelta el canal de Panamá, aunque ahora no tengan al general Noriega para derrocarlo. Por lo pronto, en el propósito de reclamar su liderazgo supremo en el mundo, le cambiará el nombre al golfo de México por "golfo de América". Es tanto, como combatir los incendios de Los Ángeles, negándolos.

Después de escuchar sus palabras, no hay duda, América (es decir, USA), ya no es lo que era.

Nos vemos en @uncuadros