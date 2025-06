El pueblo decide sobre su justicia: Attolini Murra

El diputado Antonio Attolini Murra, celebró la votación extraordinaria del 1 de junio como un momento fundacional para la vida pública nacional.

“Hoy México está haciendo historia ante los ojos del mundo. Con la jornada extraordinaria para la renovación del Poder Judicial, nuestro país se convierte en el único que elige mediante el voto popular a todos los integrantes de su máximo órgano de justicia”, sostuvo.

Añadió que se trata de una conquista democrática inédita, fruto de la lucha del pueblo por una justicia al servicio de las mayorías y no de los privilegios.

En referencia a los sectores que llamaron a no votar, advirtió que promueven la abstención, además de ser unos ridículos.

“¿A quién creen que convencen o motivan con esas declaraciones? ¿Qué clase de demócratas son esos que solo participan cuando tienen candidato o saben que van a ganar? Son convenencieros, hipócritas. No creen en la voluntad popular, creen en su hegemonía perdida”, precisó.

Subrayó que la jornada de este 1 de junio no solo representa el ejercicio de un derecho, sino la afirmación de un principio: que en democracia, la soberanía reside en el pueblo, y que también el poder judicial debe rendir cuentas ante él.

“Hoy el pueblo no solo elige, también construye justicia. Porque un país en donde los jueces no son intocables, sino elegidos, es un país más libre. Porque la democracia no se detiene en el Ejecutivo ni en el Legislativo: llega a los tribunales, y los ilumina con la transparencia del voto”, manifestó.

Finalmente, reiteró su llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho con orgullo y convicción: “Participar es defender la democracia. Votar es hacer justicia”.