El optimista

Anónimo

No fue optimista, sino lo que le sigue. En la mañanera del 5 de mayo el secretario de hacienda Édgar Amador Zamora afirmó que, "si logramos sustituir importaciones manufactureras" con productos "Hecho en México" y "estimulamos. la demanda interna" con los programas sociales, que representan cerca del 2.3 por ciento del PIB", además de fortalecer a los "proveedores nacionales", "podemos agregar siete décimas, 0.7 puntos porcentuales, al crecimiento anual del PIB. Quiere decir que, si la economía crecía 2 por ciento, estaría creciendo 2.7 por ciento".

¿Un crecimiento de 2.7 por ciento de la economía mexicana en 2025? Es una previsión exageradamente entusiasta. La Secretaría de Hacienda ya bajó sus pronósticos de expansión para este año de 2.5 por ciento en los "Criterios generales para 2025" a 1.9 en los precriterios para 2026. Pero ¿realmente los está subiendo ahora a 2.7?

¿Qué dicen otros observadores de la economía? El FMI está pronosticando una contracción de 0.3 por ciento; el Banco de México, una discreta expansión de 0.6 por ciento; Banamex, crecimiento nulo.

En el primer trimestre de este 2025 la estimación oportuna del INEGI arrojó un ligero crecimiento trimestral de 0.2 por ciento, pero este se debió a un repunte extraordinario de 8.1 por ciento en el sector primario, el agropecuario, después de una caída del sector de 8.5 por ciento en el último trimestre de 2024. El sector secundario, la industria, se contrajo 0.3 por ciento, mientras los servicios se quedaron en 0. El primer trimestre cerró realmente con un estancamiento.

Uno de los primeros indicadores del segundo trimestre, el empleo formal registrado por el IMSS, tuvo una pérdida en abril de 47,472 puestos de trabajo. Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, comentó: "La generación de empleo formal en México está prácticamente estancada: creció solo 0.19 por ciento en el último año. Este bajo nivel de creación de empleo formal solo ha ocurrido en tres episodios recientes: recesión de 2001, crisis financiera global de 2008 e inicio de pandemia en 2020".

Ayer el INEGI dio a conocer un fuerte aumento del consumo privado, 1.2 por ciento mensual en febrero, después de dos caídas consecutivas. ¡Buena noticia! Igualmente anunció, sin embargo, un alza marginal de 0.1 por ciento mensual en la inversión fija bruta, también tras dos fuertes caídas. Estas cifras, sin embargo, no reflejan todavía el impacto de las amenazas y los aranceles de Trump, que están afectando ya a la economía estadounidense.

El 22 de abril la presidenta Sheinbaum expresó su desacuerdo con los pronósticos de los organismos internacionales, como el FMI: "Ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del mercado y nosotros no coincidimos con esa visión". Y tiene razón: un buen gobierno puede hacer muchas cosas para fortalecer el crecimiento, el problema es que el nuestro no las está haciendo. Ni la sustitución de importaciones, ni el sello Hecho en México, ni el fortalecimiento de los proveedores nacionales, ni los programas sociales ayudarán. Necesitamos certeza para generar una mayor inversión productiva; pero ni la reforma judicial, que colocará a los tribunales bajo las órdenes del ejecutivo, ni las amenazas de Trump la ofrecen.

Pretender en esta situación que podemos pasar de un virtual estancamiento del PIB y el empleo formal a una rápida expansión de 2.7 por ciento en el año es no entender la realidad. O el secretario de hacienda está mintiendo para quedar bien con la presidenta o no entiende cómo funciona la economía.

ALEGRES

Llámenle "apología del delito", si quieren, pero procesar a los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco por cantar canciones es un abuso. El gobierno quiere censurar una expresión artística que el pueblo bueno y sabio canta y goza.

www.sergiosarmiento.com