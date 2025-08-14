El nuevo lanzador sigiloso de China ¿Solución a la basura espacial o arma secreta?

Científicos chinos han desarrollado un nuevo y silencioso lanzador diseñado para capturar y eliminar la creciente amenaza de la basura espacial.

Este dispositivo, que opera sin explosiones perceptibles, utiliza un mecanismo propulsado por gas para desplegar una red que atrapa los fragmentos de desechos, una vez capturados, los guía hacia la atmósfera terrestre para ser incinerados durante la reentrada.

Este avance podría ser una solución crucial para un problema que, según los expertos, representa un grave riesgo para el futuro de la exploración espacial.

La basura espacial, un problema sin la suficiente atención

Se estima que más de 130 millones de fragmentos de basura espacial orbitan la Tierra a velocidades altísimas.

Incluso los trozos microscópicos pueden causar daños significativos a satélites y naves espaciales, poniendo en peligro misiones críticas y tecnologías de comunicación.

La continua acumulación de estos escombros aumenta el riesgo de un efecto dominó, conocido como el síndrome de Kessler, que podría inutilizar por completo ciertas órbitas.

Por ello, la creación de una herramienta eficaz para limpiar el espacio es vista como una prioridad global.

El dilema del doble uso

A pesar de su potencial para la limpieza orbital, el lanzador sigiloso ha suscitado inquietudes en el ámbito militar, expertos en defensa señalan que con una modificación menor, el dispositivo podría usarse para inhabilitar satélites de adversarios.

Al no generar una explosión visible, se convertiría en un arma ideal para la "guerra espacial invisible", dificultando la atribución de un ataque.

El general Stephen Whiting, jefe de la Fuerza Espacial de EE. UU., ha expresado su preocupación por el rápido avance de las tecnologías espaciales chinas, que considera que mejoran la letalidad y precisión de su ejército.