El nuevo lanzador sigiloso de China ¿Solución a la basura espacial o arma secreta?
Científicos chinos han desarrollado un nuevo y silencioso lanzador diseñado para capturar y eliminar la creciente amenaza de la basura espacial.
VER MÁS Fallece el astronauta Jim Lovell; NASA lo despide con emotivo mensaje
Este dispositivo, que opera sin explosiones perceptibles, utiliza un mecanismo propulsado por gas para desplegar una red que atrapa los fragmentos de desechos, una vez capturados, los guía hacia la atmósfera terrestre para ser incinerados durante la reentrada.
Este avance podría ser una solución crucial para un problema que, según los expertos, representa un grave riesgo para el futuro de la exploración espacial.
La basura espacial, un problema sin la suficiente atención
Se estima que más de 130 millones de fragmentos de basura espacial orbitan la Tierra a velocidades altísimas.
Incluso los trozos microscópicos pueden causar daños significativos a satélites y naves espaciales, poniendo en peligro misiones críticas y tecnologías de comunicación.
VER MÁS ¿Por qué el cielo de Marte se vio azul y despejado? Esto explica la NASALa sorprendente imagen del Perseverance: Un cielo marciano paradisiaco
La continua acumulación de estos escombros aumenta el riesgo de un efecto dominó, conocido como el síndrome de Kessler, que podría inutilizar por completo ciertas órbitas.
Por ello, la creación de una herramienta eficaz para limpiar el espacio es vista como una prioridad global.
El dilema del doble uso
A pesar de su potencial para la limpieza orbital, el lanzador sigiloso ha suscitado inquietudes en el ámbito militar, expertos en defensa señalan que con una modificación menor, el dispositivo podría usarse para inhabilitar satélites de adversarios.
Al no generar una explosión visible, se convertiría en un arma ideal para la "guerra espacial invisible", dificultando la atribución de un ataque.
VER MÁS ¿Un extraterrestre? Esto dice la NASA del cometa 3I/ATLASLa naturaleza del cometa ha desatado todo tipo de especulaciones entre el público
El general Stephen Whiting, jefe de la Fuerza Espacial de EE. UU., ha expresado su preocupación por el rápido avance de las tecnologías espaciales chinas, que considera que mejoran la letalidad y precisión de su ejército.
Aunque se desconoce si el dispositivo ya está en uso o si sigue en fase de desarrollo, su existencia subraya la delgada línea entre las aplicaciones civiles y militares en la carrera espacial moderna.