¿Por qué el cielo de Marte se vio azul y despejado? Esto explica la NASA

El rover Perseverance de la NASA ha logrado capturar una de las imágenes más nítidas y sorprendentes de la superficie de Marte hasta la fecha.

Fotografía tomada por el rover Perseverance de la NASA.

Esta fotografía no solo muestra con increíble detalle la topografía del Planeta Rojo, sino que también revela un cielo de un color azul intenso y despejado, un fenómeno que contradice la imagen común de un cielo marciano rojizo y polvoriento.

VER MÁS La India y la NASA ponen en órbita el satélite NISAR, el 'ojo' para vigilar la Tierra

NISAR es el primer satélite de radar en usar simultáneamente bandas L y S para mapear la Tierra incluso en condiciones adversas, como nubosidad o tormentas, y durante las 24 horas del día.

Este hallazgo ha captado la atención de científicos y entusiastas por igual, y la NASA ha proporcionado una explicación clara de por qué el cielo de Marte a veces adopta este color tan familiar para nosotros.

La ciencia detrás del fenómeno

La razón por la que el cielo marciano es rojizo la mayor parte del tiempo se debe a la gran cantidad de polvo de óxido de hierro que flota en su atmósfera, este polvo, al ser de color rojo, dispersa la luz solar de una manera muy particular: deja pasar las longitudes de onda más rojas y bloquea las más azules, haciendo que el cielo se vea de ese color.

Sin embargo, hay momentos en los que las condiciones cambian, cuando el viento se calma y el polvo se asienta en la superficie, la atmósfera de Marte se vuelve mucho más clara y menos densa, en estas raras ocasiones, el cielo se despeja lo suficiente como para que la dispersión de la luz solar se asemeje más a lo que ocurre en la Tierra.

VER MÁS ¿Un extraterrestre? Esto dice la NASA del cometa 3I/ATLAS

La naturaleza del cometa ha desatado todo tipo de especulaciones entre el público

La imagen del Perseverance fue tomada en un día de este tipo, permitiendo ver el cielo marciano en un estado de calma atmosférica, el rover está equipado con cámaras de alta resolución que le permiten capturar estos detalles con una claridad sin precedentes, ofreciendo una perspectiva fresca y asombrosa de nuestro vecino planetario.

Un avance para la exploración espacial

Las fotografías del rover no son solo imágenes espectaculares; tienen un gran valor científico, ya que al estudiar estas instantáneas, los científicos de la NASA pueden analizar la composición y el comportamiento de la atmósfera marciana con mayor precisión.

Conocer más sobre los vientos, las tormentas de polvo y las condiciones atmosféricas de Marte es fundamental para planificar futuras misiones tripuladas, la capacidad de prever un cielo despejado, por ejemplo, sería crucial para las operaciones de aterrizaje y despegue.

VER MÁS ¿Qué es la columna luminosa que se vio sobre México? Esto dijo la NASA

Astronauta de la NASA capta enorme columna de luces rojas sobre México

El Perseverance continúa su misión, y quién sabe qué otras maravillas nos mostrará en el futuro.