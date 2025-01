El Narciso Reimplantado dispara en redondo

El primer día no resultó tan, tan catastrófico. El megalómano empoderado reiteró líneas generales de su guión de chantaje a México pero este lunes no fue notablemente más allá de lo ya previsto. El peso resistió, las deportaciones masivas aún no se producen y las acciones punitivas contra los cárteles mexicanos no iniciaron de inmediato, pero obviamente los tambores de guerra presagian lo venidero y conforme pasen las horas se irá afinando y materializando el proyecto plutocrático y de élites tecnológicas que busca rediseñar el mundo.

En su primer día disparó en redondo, mediante ráfagas de acciones ejecutivas (unas cien, se mencionó) y a México le tocaron varias de las balas anunciadas (acciones de fuerza en la frontera, preparativos para deportaciones masivas y cárteles etiquetados como terroristas), aunque otras han quedado para el rejuego: los famosos aranceles entrarían en vigor el primer día del mes próximo en un monto de 25 por ciento, aunque el impositor dijo que eso lo está "pensando", tal vez en tanto se define si México aceptará, con la denominación que se deseé y con las maromas retóricas que se necesiten, el convertirse nueva y agravadamente en país receptor de deportados no mexicanos. Dando y dando.

El Narciso reimplantado en la Oficina Oval se declara preservado por Dios para una misión de salvamento del imperio en declive y lo mismo indulta a mil quinientos sublevados con métodos delictivos de cuatro años atrás contra resultados electorales que dieron el triunfo a Joe Biden, a quien sigue tachando el Mesías de la Casa Blanca como producto de fraude. Biden a su vez había aprovechado sus últimas horas de poder para otorgar indultos a conveniencia, entre ellos a miembros de su familia. ¡Ah, el paraíso de la democracia y la justicia!

Las trompetas anunciatorias del nuevo orden mundial estuvieron a la vista: los alineados jerarcas de la tecnología, con el virtual vicepresidente ejecutivo Elon Musk haciendo saludo con el brazo extendido de tal manera que recordó el estilo nazi, los grandes capitales en abierta fusión con el poder político, y las figuras políticas que prefiguran lo que el desbordado Trump pretende (Milei, el farandulero; Bolsonaro en ausencia por retención desde Brasil, el venezolano González Urrutia invitado por un senador y no por el nuevo presidente de EUA; el español Abascal explícitamente ultraderechista, la italiana Meloni…).

Desde la óptica mexicana poco qué reportar como relevante: los copresidentes de Televisa en Estados Unidos invitados como parte del proyecto de captación de voluntades "latinas" o "hispanas" a favor del proyecto que no se queda solo en Trump; el apellido Slim como garantía de continuidad de la enorme concentración de capital en arreglo con el gobierno que sea; la claudista Altagracia Gómez tratando de ganar oportuna presencia en un acto de "hispanos" patrocinado entre otras firmas por Grupo Azteca y el proyecto electoral que el trumpismo apoya abiertamente aunque su rentabilidad hasta ahora sea casi nula, Eduardo Videgaray, un actor y excantante dedicado a ofrecerse como opción religiosa de "salvamento" mexicano para ofrenda al patroncito Donald.

Así transcurrió el primer día del soñado regreso trumpista a la "era dorada". Hoy habrán de acumularse nuevos agravios a naciones diversas. En México, la presidenta Sheinbaum insiste en hacer saber a los paisanos que "no están solos", mantra que reproduce el canciller De la Fuente, quien blande como "detente" la hipótesis auxiliar de los botones de pánico y una red consular que hasta ahora no ha servido para defender a los paisanos pero se supone que ahora sí. Y, mientras pasan cuatro años, que en realidad pretenden establecer un orden mundial para durar décadas, ¡hasta mañana, con la vista puesta en la paridad cambiaria, el inicio de las deportaciones y las acciones contra cárteles!