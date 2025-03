Jaque Mate

"Mis compañeros estadounidenses, prepárense para un futuro increíble porque la edad dorada de Estados Unidos apenas está empezando". —Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este 5 de marzo en un video en redes sociales que "hemos estado platicando con el gobierno de los Estados Unidos durante este mes de pausa de estos aranceles. Por eso no entendemos, y además no creemos que sean necesarios, estos aranceles".

Tiene razón. El presidente estadounidense Donald Trump no está siendo razonable, no le interesa serlo. Al contrario, tiene el comportamiento típico de un narcisista de ideas fijas y la convicción de que solo sus ideas son correctas y honestas. Tratar de quedar bien con él solo lleva al desprecio que se manifestó ese mismo miércoles en el comentario burlón de su primer informe de gobierno: "Las autoridades mexicanas, debido a nuestras políticas arancelarias., nos entregaron a 29 de los líderes de los cárteles más importantes de su país. Eso nunca había sucedido. Quieren hacernos felices. Pero necesitamos que México y Canadá hagan mucho más".

No le debería costar trabajo a Sheinbaum entender este comportamiento. Es el mismo que exhibió López Obrador en sus seis años de gobierno. Trump declaró en su informe, por ejemplo, que "el primer mes de nuestra presidencia. es el más exitoso en la historia de nuestra nación. Y lo que lo hace más impresionante es que. el número 2 es. George Washington". Al escucharlo no pude evitar recordar las palabras de López Obrador el 1 de septiembre de 2020 en plena pandemia: "No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno". La información acumulada desde entonces ha dejado en claro que sus políticas en la pandemia se ubicaron entre las más deficientes del mundo.

Los narcisistas viven en una realidad diferente. Trump afirmó, como López Obrador con sus predecesores, que heredó un "desastre" de Joe Biden, "el peor presidente en la historia de Estados Unidos"; pero él, en un solo mes, ha reencauzado al país. Todas sus medidas han sido correctas y con él empieza una nueva era dorada. "Nuestro espíritu está de regreso, nuestro orgullo está de regreso, nuestra confianza está de regreso, y el sueño americano está surgiendo. más grande y mejor que nunca". Afirmó que los cruces ilegales en la frontera "el mes pasado" fueron "los más bajos jamás registrados". Celebró el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, de "la corrupta Organización Mundial de la Salud" y del "antiestadounidense" Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el final de las restricciones ambientalistas de Biden. Añadió: "He detenido toda censura del gobierno y restablecido la libertad de expresión en Estados Unidos".

Trump nunca se preocupó en su discurso por verificar la veracidad de sus afirmaciones. Se refirió a los inmigrantes, "a los que se permitió entrar a nuestro país bajo la política de fronteras abiertas" de Biden y los demócratas, como "criminales, asesinos, traficantes y predadores de niños". Llevó al Capitolio a familiares de algunas víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales para dar un toque dramático al informe, pero nunca apuntó que las estadísticas señalan que los inmigrantes cometen un menor número de crímenes que los estadounidenses. Defendió una política arancelaria que tendrá consecuencias negativas para la economía de Estados Unidos y el mundo, pero solo explicó. "Habrá un poco de perturbación, pero estamos OK con eso. No será mucho".

Estamos viendo la llegada de cada vez más narcisistas a los gobiernos del mundo. Trump es la segunda vez que lo hace. Son políticos a los que no les interesa conocer los problemas de fondo. El daño que pueden hacer es inmenso. Lo hemos visto ya en México.

EXENCIÓN

Trump dijo en su informe que había hablado con los responsables de las grandes fabricantes de automóviles y que le dijeron que estaban encantados con sus aranceles. Mintió. Ayer la Casa Blanca anunció una exención de un mes para autos que pidieron las empresas. Solo que un mes no es suficiente.

www.sergiosarmiento.com