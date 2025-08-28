El municipio de San Pedro ya cuenta con oficinas para  trámites agrarios

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

El Centro de Atención Agraria en San Pedro quedó inagurado, este brindarán trámites y asesorías de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional

MARY VAZQUEZ

Para acercar y facilitar los servicios al sector campesino, quedó inaugurado el Centro de Atención Agraria en San Pedro, donde se brindarán trámites y asesorías de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional.

El acto fue encabezado por el secretario del ayuntamiento, Jaime Martínez Cepeda, quien destacó que este espacio representa un paso importante para los ejidatarios y productores de la región.

“Con este centro, evitamos que nuestros campesinos tengan que trasladarse a otras ciudades para realizar sus trámites; hoy los servicios están aquí, cerca de la gente que más los necesita”, expresó.

Durante la ceremonia se resaltó el respaldo del Gobierno del Estado que en coordinación con la Federación y el Municipio, se acercan dichas oficinas a la población.

Bernabé Rodríguez Cárcamo, representante de Brenda Karina Vélez Zurita, responsable de la Procuraduría Agraria en Coahuila, señaló que este espacio no solo atenderá trámites, sino que también será punto de encuentro para celebrar asambleas ejidales, escuchar problemáticas y ofrecer soluciones rápidas y efectivas.


Destacó que con esas instalaciones, los tres órdenes de Gobierno reafirman su compromiso con el campo y con quienes lo trabajan día a día, impulsando mejores oportunidades para las comunidades rurales.




"En San Pedro seguimos trabajando en equipo, por y para los sampetrinos", dijo.




A esta inauguración también asistieron los regidores Cristina Escobar Santana y Natividad Navarro Morales; en representación de Ana Lilia Rodríguez García, jefa del CADER en San PedroJosé Luis Hernández Díaz y Jesús Ayala Balderas, director de Desarrollo Rural en el municipio.


               
               


               

               
               

               
               
               
