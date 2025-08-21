El mundo del metal está de luto por la muerte de Brent Hinds

La comunidad del heavy metal y la música en general se encuentran de luto tras la confirmación del fallecimiento de Brent Hinds, quien fuera cofundador y ex guitarrista de la banda Mastodon.

Su muerte, ocurrida la noche del miércoles en Atlanta, ha dejado a sus miles de seguidores y colegas consternados, Hinds, reconocido por su estilo único y su contribución a la evolución del género, deja un legado imborrable en la escena musical.

La carrera de Hinds con Mastodon abarcó más de dos décadas, durante las cuales la banda se consolidó como una de las más innovadoras y respetadas de la música contemporánea, fusionando diversos subgéneros como el sludge, el punk y el metal.

¿Cómo murió Brent Hinds?

Según los informes, el trágico deceso de Brent Hinds se debió a un fatal accidente de motocicleta.

Hinds, quien era conocido por su afición a las motocicletas, conducía su Harley Davidson en Atlanta cuando colisionó con una camioneta BMW SUV, el incidente ocurrió en la intersección de Memorial Drive y Boulevard, después de que el conductor de la camioneta supuestamente no cedió el paso.

La noticia del accidente ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores expresan su dolor y recuerdan su talento.

¿Quién fue Brent Hinds?

Brent Hinds fue mucho más que un guitarrista; fue una figura central en el sonido distintivo de Mastodon y una fuerza creativa en el heavy metal contemporáneo.

Co-fundó la banda en 1999 junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor en Atlanta, su estilo se caracterizó por una mezcla ecléctica de influencias que iban desde el surf rock hasta el heavy metal, lo que le permitió a Mastodon forjar un sonido original que los distinguió de otras agrupaciones.

A lo largo de su carrera, Hinds participó en la creación de álbumes seminales como "Leviathan" y "Crack the Skye", su trabajo con la banda no solo fue aclamado por la crítica, sino que también le valió a Mastodon un premio Grammy en 2018.

Recientemente, Hinds había dejado la banda después de 25 años, aunque Billboard informó que la separación fue por mutuo acuerdo, Hinds expresó su frustración en redes sociales, afirmando haber sido "echado" y que no extrañaría "estar en una banda de mierda con horribles seres humanos".